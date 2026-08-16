Активистка за борба с глада от Масачузетс обяви, че е спряла да се храни в знак на протест срещу намаляването на купоните за храна от Тръмп

Шейсет и пет-годишната активистка за борба с глада Лиз Уилс-О'Гилви заяви, че не се е хранила от 15 дни в опит да накара губернаторката на щата Масачузетс Маура Хийли да набере финансиране за свиващата се програма за купони за храна, предаде Ройтерс.

Като консумира само вода, електролити и глюкозни хапчета, Уилс-О'Гилви, която Хийли назначи миналата година в работна група за борба с глада, има за цел да привлече вниманието към нарастващата продоволствена несигурност поради съкращенията в Програмата за допълнителна хранителна помощ (SNAP).

„Знам как изглежда и се усеща (гладът)“, каза Уилс-О'Гилви, която ръководи Съвета за хранителна политика в Спрингфийлд, Масачузетс.

Повече от 5,3 милиона души в САЩ са загубили помощите по SNAP, откакто президентът Доналд Тръмп направи мащабни промени в програмата в своя закон за данъци и разходи от 2025 г., според данни на Министерството на земеделието на САЩ.

Нарастващата продоволствена несигурност, съчетана с по-високите сметки за хранителни стоки, оказват натиск върху домакинствата с ниски доходи в САЩ преди междинните избори през ноември.

Отделните щати в САЩ се надпреварват да въведат промените, а някои затегнаха процеса на кандидатстване за SNAP, за да избегнат нови федерални санкции, свързани с неправилно изчисляване на помощите.

Департаментът по преходна помощ на Масачузетс, което администрира SNAP, заяви, че записването е намаляло с близо 182 000 души, включително близо 65 000 деца.

Служителите на департамента са претоварени и хората губят помощи, защото не могат да се свържат със социалните работници, каза Уилс-О'Гилви, която Хийли назначи в щатска работна група за борба с глада, създадена миналия юли след приемането на закона на Тръмп. Уилс-О'Гилви каза, че е разговаряла миналата седмица с Хийли, която ѝ е казала, че работи по въпроса.

Отчетено е увеличение от 9% на обажданията от миналата година, като около 47% не са успели да се свържат, в сравнение с около 37% преди това.

Сега, тъй като не може да шофира поради гладуването си, Уилс-О'Гилви, която страда от лупус и хипогликемия, каза, че се е срещала и с щатски законодатели в дома си.

„Не мога да разочаровам хората“, каза Уилс-О'Гилви, добавяйки, че възнамерява да се откаже от храна за неопределено време.