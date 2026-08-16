Подробно търсене

Горски пожар в Белгия се разпространява към Германия

Александър Евстатиев
Горски пожар в Белгия се разпространява към Германия
Горски пожар в Белгия се разпространява към Германия
Пожарът в Белгия, в близост до границата с Германия. Снимка: АП/Christoph Reichwein
Брюксел,  
16.08.2026 13:35
 (БТА)

Горски пожар унищожи около 3000 хектара земя в природен резерват в Източна Белгия, близо до германската граница, като борбата с огнената стихия продължава, предаде ДПА. 

Част от огнен фронт, дълъг около един километър, се разпространява към Германия, каза говорителка на регионалното правителство. Няма обаче индикации, че огънят ще премине границата с Германия, добави тя.

Властите казват, че това е най-големия горски пожар в историята на Белгия. Избухналите в петък пламъци опустошиха около 2700 хектара земя до събота вечерта.

Температурите в Белгия снощи паднаха, след като по-рано тази седмица страната бе обхваната от гореща вълна.

Редица страни от ЕС са готови да окажат помощ на Белгия. Пожарникари от Германия и Люксембург вече работят на мястото на пожара. Нидерландия изпрати два хеликоптера , съобщиха местните власти.

Природните условия затрудняват усилията за справяне с пожара. Само няколко пътя водят до горящите площи, а обширните торфени блата правят гасенето трудно.

Огънят е променял посоката си няколко пъти през нощта поради променящите се ветрове. 

Вчера около 600 души бяха евакуирани от две общини в близост до пожара.

/НВ/

Свързани новини

16.08.2026 12:31

АНП: Два нидерландски хеликоптера са отново в Белгия за гасене на пожара в резервата “Хай Фенс“

Два нидерландски пожарогасителни хеликоптера отново помагат днес за гасенето на големия горски пожар в Белгия, съобщават Сухопътните войски в социалната платформа Екс. Хеликоптерите бяха мобилизирани и вчера.
15.08.2026 15:21

ЕС изпрати хеликоптери и самолети за борба с горски пожар в Белгия; пожарът край белгийската граница в Западна Германия е овладян

Европейският съюз изпрати днес три хеликоптера и два противопожарни самолета да се включат в гасенето на горския пожар в източната част на Белгия, съобщи еврокомисарката по готовност, управление на кризи и равенство Хаджа Лабиб, цитирана от Ройтерс, след като страната поиска спешни подкрепления за овладяване на най-големия пожар от десетилетия.
29.07.2026 13:04

Белгия изпрати помощ на Франция за борба с пожарите

Белгия изпрати днес техника и огнеборци към Франция за борба с пожарите в района на Бордо. Два военнотранспортни самолета А400М излетяха в следобедните часове от летището в Брюксел, за да превозят спешно част от помощта към района на бедствието.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:37 на 16.08.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация