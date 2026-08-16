Горски пожар в Белгия се разпространява към Германия

Горски пожар унищожи около 3000 хектара земя в природен резерват в Източна Белгия, близо до германската граница, като борбата с огнената стихия продължава, предаде ДПА.

Част от огнен фронт, дълъг около един километър, се разпространява към Германия, каза говорителка на регионалното правителство. Няма обаче индикации, че огънят ще премине границата с Германия, добави тя.

Властите казват, че това е най-големия горски пожар в историята на Белгия. Избухналите в петък пламъци опустошиха около 2700 хектара земя до събота вечерта.

Температурите в Белгия снощи паднаха, след като по-рано тази седмица страната бе обхваната от гореща вълна.

Редица страни от ЕС са готови да окажат помощ на Белгия. Пожарникари от Германия и Люксембург вече работят на мястото на пожара. Нидерландия изпрати два хеликоптера , съобщиха местните власти.

Природните условия затрудняват усилията за справяне с пожара. Само няколко пътя водят до горящите площи, а обширните торфени блата правят гасенето трудно.

Огънят е променял посоката си няколко пъти през нощта поради променящите се ветрове.

Вчера около 600 души бяха евакуирани от две общини в близост до пожара.