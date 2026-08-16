Руска ракетна атака срещу Киев предизвика пожари, има ранен

Руска ракетна атака срещу Киев рани човек и предизвика пожари в украинската столица рано тази сутрин, съобщи кметът на града Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс.

Военната администрация на Киев съобщи, че при атаката е ранен един човек.

Кличко посочи в публикация в приложението „Телеграм“ (Telegram), че отломки са предизвикали пожар в нежилищна зона в северните покрайнини на столицата. Няколко автомобила са се запалили.

Друг пожар е избухнал в район южно от центъра на Киев, допълни кметът.

Свидетели на Ройтерс са чули експлозии в града. Неофициални канали в „Телеграм“ разпространиха снимки, за които се твърди, че показват горящи пазарни сергии в покрайнините на столицата.

След 2:00 часа местно време на два пъти е била обявявана въздушна тревога, като всяка от тревогите е продължила около половин час.

През последните седмици Русия засили въздушните удари срещу Киев и други украински градове, отбелязва Ройтерс.