Колумбийската армия унищожи лаборатория за наркотици и конфискува над 1,8 тона кокаин

Колумбийската армия унищожи лаборатория за производство на наркотици и конфискува над 1,8 тона кокаин при операция в югозападната част на страната, предаде ДПА.

Операцията е проведена в района на град Меркадерес, съобщиха президентът на Колумбия Абелардо де ла Есприеля и Министерството на отбраната в социалната мрежа „Екс“ (X).

Де ла Есприеля определи акцията като „тежък удар срещу наркотрафика“ и заяви, че производствената база е принадлежала на лявата бунтовническа групировка Армия за национално освобождение (ELN), която е най-голямата все още действаща партизанска организация в страната.

„Продължаваме да нанасяме удари срещу нелегалните икономики, които финансират тероризма и насилието. Трафикът на наркотици е враг на Колумбия и ще се борим безмилостно с него“, заяви президентът.

Де ла Есприеля, който встъпи в длъжност по-рано този месец, постави сигурността и борбата с наркотрафика сред основните теми на предизборната си кампания. По време на кампанията десният политик получи подкрепата на американския президент Доналд Тръмп.

Преди дни Колумбия се присъедини към подкрепяния от Тръмп антинаркотичен алианс „Щитът на Америките“ (The Shield of the Americas). Според американския министър на отбраната Пийт Хегсет Вашингтон и Богота са се договорили и за съвместни военни операции срещу наркокартелите.

Намеренията на колумбийския президент Де ла Есприеля за репресии срещу престъпните групировки бяха подкрепени от администрацията на Тръмп, която представи миналата седмица план за отпускането на 1 милиард долара американска помощ в сферата на сигурността на новото правителство на южноамериканската държава.

Колумбия е най-големият производител на кокаин в света.

Армията за национално освобождение отрича да участва пряко в производството и трафика на кокаин. През януари лидерът на групировката Антонио Гарсия заяви, че тя събира налози от търговци на кокаин, но не управлява лаборатории за производството му и не контролира маршрутите за наркотрафик.

Организацията е създадена през 60-те години на миналия век и според оценките разполага с около 5000 бойци в Колумбия и Венецуела.