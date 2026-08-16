Арестуван е 19-годишен след стрелбата в щатския университет на Вирджиния

Деветнадесетгодишен младеж е арестуван във връзка със стрелбата в кампуса на щатския университет на Вирджиния (Virginia State University), при която бяха ранени петима души, един от тях тежко, предаде Асошиейтед прес.

Камрон Харис от Хенрико, щата Вирджиния, е бил открит в събота да се крие в килер в университетско общежитие, съобщи полицията на окръг Честърфийлд. Той не е студент в университета.

Четирима от петимата ранени също не са студенти. Пострадалите са на възраст между 17 и 23 години. Единственият студент сред тях, 20-годишен младеж, вече е изписан от болницата. Имената на ранените не са оповестени.

Властите засега не съобщават какъв може да е мотивът за стрелбата. Срещу Харис са издадени осем заповеди за арест, включително за умишлено причиняване на телесна повреда и използване на огнестрелно оръжие при извършването на тежко престъпление.

По-рано университетът съобщи, че полицията издирва няколко заподозрени. Към събота вечерта властите не предоставиха допълнителна информация дали издирването на други лица продължава. Според представители на университета правоохранителните органи не смятат, че съществува непосредствена заплаха за хората в кампуса, поради което въведената след стрелбата блокада бе отменена.

Инцидентът е станал малко след 1:30 часа в събота сутринта (8:30 ч. българско време) в близост до общежитията „Куад Анексес“ (Quad Annexes). Служители на университетската полиция и на полицията на окръг Честърфийлд са открили петима души с огнестрелни рани пред общежитията.

Стрелбата става непосредствено преди началото на новата учебна година. Общежитията са отворени за студентите от около седмица, а занятията трябва да започнат в понеделник. Много от новоприетите студенти току-що са приключили въвеждащата програма на университета.

„Осъзнаваме тревогата, която този инцидент предизвика сред нашите студенти, родители, възпитаници, приятели и по-широката общност“, посочиха от университета. „Безопасността и благополучието на нашите студенти остават наш най-висок приоритет“.

В кампуса беше засилено полицейското присъствие. В разследването участват и представители на федералното Бюро за алкохол, тютюн, огнестрелни оръжия и експлозиви (ATF), както и служители на шерифската служба на окръг Хановър.

Щатският университет на Вирджиния се намира в Етрик, на около 39 километра южно от Ричмънд. В него се обучават около 5700 студенти. Той е сред историческите висши учебни заведения за афроамериканци в САЩ и е първият четиригодишен колеж за афроамериканци, финансиран изцяло с федерални средства.

„Да започнем новата година с това събитие е много трагично. То хвърля сянка в съзнанието на всички студенти, а за някои ще бъде трудно да изтрият този спомен“, заяви Артур Фридрих, бивш директор по дистанционно обучение в университета.