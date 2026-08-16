Мъж е обвинен в престъпление от омраза след нападение в синагога в Манхатън

Мъж е обвинен в престъпление от омраза, след като прекъсна петъчното богослужение за шабат в Централната синагога в Манхатън и нападна двама души, докато е бил извеждан от сградата, предаде Асошиейтед прес.

„Докато охраната на синагогата го извеждаше навън, той удари член на общността, повреди имущество на синагогата, а след това се изплю и удари с глава член на охранителния екип“, заяви комисарят от нюйоркската полиция Джесика Тиш.

Полицейски сержант, който по това време е работил като платен охранител в синагогата, незабавно е задържал нападателя. При инцидента няма сериозно пострадали, уточни Тиш.

Задържаният е 46-годишният Лари Монтес от Бронкс. Срещу него са повдигнати две обвинения за нападение - като престъпление от омраза и едно за умишлено причиняване на щети като престъпление от омраза, както и други обвинения.

Нападението е станало по време на богослужение, което е било излъчвано на живо.

Кметът на Ню Йорк Зоран Мамдани определи случилото се като „ужасяващо“.

„Всеки нюйоркчанин трябва да може да изповядва своята религия, без да се страхува от насилие“, написа той в социалните мрежи.

Нападението беше осъдено и от губернаторката на щата Ню Йорк Кати Хочул, главния прокурор на щата Летиция Джеймс и лидера на демократите в Сената Чък Шумър.

След инцидента полицейското присъствие около синагогата бе засилено, а богослуженията за шабат са продължили в събота.

„Може би бихме искали да се съсредоточим върху красотата на нашата литургия и свещеността на шабата, но по някакъв начин чувството за несъвършения и жесток свят продължава да ни залива“, каза пред вярващите равин Ребека Тау.