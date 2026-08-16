Япония отбеляза 81 години от края на Втората световна война, премиерът Такаичи не спомена думата „разкаяние“

Япония отбеляза 81-вата годишнина от капитулацията си във Втората световна война с възпоменателна церемония в Токио, на която премиерът Санае Такаичи потвърди ангажимента на страната към мира, но не използва думата „разкаяние“ за действията на Япония по време на войната, предаде Киодо.

В церемонията в зала „Нипон Будокан“ участваха 4180 души, сред които близки на загиналите, император Нарухито и императрица Масако. Беше почетена паметта на около 2,3 милиона японски военнослужещи и приблизително 800 000 цивилни, загинали във войната, приключила през 1945 г.

Такаичи, която присъства на ежегодната церемония за първи път като премиер след встъпването си в длъжност през октомври миналата година, заяви, че след края на войната Япония „последователно е вървяла по пътя на нация, която цени мира, и е положила всички възможни усилия за световния мир и просперитет“.

За разлика от своя предшественик Шигеру Ишиба обаче тя не спомена „разкаянието“ на Япония за войната. На миналогодишната церемония Ишиба стана първият японски премиер от 13 години, използвал тази дума в речта си на 15 август. Тогава той изрази и „решителния ангажимент да се откаже от войната“.

Подобно на последните японски премиери Такаичи не спомена пряко и военната агресия на Япония в Азия, включително в Китай и на Корейския полуостров. Преди Шиндзо Абе, смятан за политически наставник на Такаичи, да започне втория си премиерски мандат през 2012 г., японските правителствени ръководители традиционно споменаваха агресията и изразяваха разкаяние по време на годишната церемония.

„Ужасите на войната никога не трябва да се повтарят“, заяви Такаичи. „Въпреки че вече са минали 81 години, без значение колко време ще мине, ние ще останем верни на този твърд ангажимент, предавайки го от поколение на поколение“, добави тя.

Премиерът не посети храма „Ясукуни“ в Токио, който е източник на периодично дипломатическо напрежение с Китай и Южна Корея, тъй като там наред с милиони японци, загинали във войните, се почитат и осъдени военни престъпници. Такаичи изпрати ритуално приношение. Преди да стане премиер тя редовно посещаваше храма по повод годишнината.

При пристигането си в „Нипон Будокан“, разположен срещу „Ясукуни“, Такаичи направи традиционен шинтоистки жест на поклонение към храма.

Годишнината се отбелязва в момент на значителни промени в японската отбранителна политика, включително увеличаване на разходите за национална сигурност и облекчаване на ограниченията върху износа на отбранително оборудване. Отношенията с Китай също са напрегнати, след като през ноември Такаичи заяви пред парламента, че евентуално нападение срещу Тайван би могло да създаде „ситуация, заплашваща оцеляването“ на Япония и да доведе до намеса на японските сили за самоотбрана в подкрепа на САЩ.

За разлика от премиера император Нарухито отново изрази „дълбоко разкаяние“. Той заяви, че искрено се надява хората да продължат да „предават спомените за страданията, преживени по време на войната и след нея“, докато се стремят към мир и благоденствие.

Точно в 12:00 часа присъстващите запазиха минута мълчание. По същото време на 15 август 1945 г. тогавашният император Хирохито съобщава по радиото за капитулацията на Япония.

От името на близките на загиналите 84-годишният Такеши Канамори, загубил баща си на филипинския остров Лусон, посочи, че светът продължава да е свидетел на множество конфликти и жертви, и изрази надежда „мирът да настъпи възможно най-скоро“.