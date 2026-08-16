Най-малко петима загинаха при рекордни наводнения в американския щат Индиана

Най-малко петима души са загинали при тежките бури и наводнения, обхванали американския щат Индиана през последната седмица, съобщиха местните власти, цитирани от Асошиейтед прес.

Спасителни екипи продължиха операциите и в събота, като използваха лодки за извеждане на хора от наводнени квартали по поречието на река Уайт в Индианаполис.

Проливните валежи през последните дни повишиха реките до рекордни равнища и принудиха жители да напуснат домовете си. Повече от десет окръга обявиха бедствено положение, като значителна част от последните щети са концентрирани по поречието на реките от окръг Хамилтън до северните предградия на Индианаполис.

В окръг Делауеър в петък беше открито тялото на 58-годишна жена, за която се предполага, че е загинала, след като се е опитала да премине с автомобила си през наводнен район. Спасителите са извадили и тялото на тийнейджър, обявен за изчезнал в сряда, след като скочил в река. По-рано през седмицата четиригодишно момче загина, след като дърво падна върху дома му в окръг Дженингс.

„Сърцето ми е със семействата и близките на петимата жители на Индиана, които загубихме, и с всяко семейство, чийто живот беше променен от тези бури“, заяви губернаторът на щата Майк Браун.

Той призова жителите да приемат сериозно опасността и да стоят далеч от наводнените райони.

Браун съобщи още, че президентът на САЩ Доналд Тръмп възнамерява да одобри искането му за предоставяне на федерални ресурси за справяне с последиците от бедствието и последващото възстановяване.

Кметът на Индианаполис Джо Хогсет призова живеещите край река Уайт да се евакуират. По думите му градът преживява най-тежкото наводнение от повече от 30 години, а обстановката се променя бързо.

„Това е безпрецедентно събитие и, за съжаление, поставяме някои нови рекорди“, заяви директорът на Службата за управление на извънредни ситуации в окръг Марион Джейкъб Спенс.

Според Националната метеорологична служба в някои райони само за два дни са паднали повече от 28 сантиметра дъжд. Река Уайт е достигнала над 7,32 метра при Андерсън и Ноубълсвил, надминавайки рекордните равнища от 1913 г.

Предупреждения за внезапни наводнения останаха в сила в обширни райони на централна Индиана. Очакваше се река Уайт да достигне максималното си равнище в района на Индианаполис в събота вечерта.

В спасителните операции се включиха и автомобили на Националната гвардия. До ранния следобед в Индианаполис са били спасени 91 души и 45 домашни любимци, съобщи говорителката на градската пожарна служба Рита Райт.

Около 400 души са се евакуирали самостоятелно от части на северен Индианаполис. В окръг Делауеър са извършени над 350 евакуации, а в окръг Типтън властите евакуират възрастни хора от общност с мобилни домове.

По-рано през седмицата мощни бури засегнаха и други части на Средния запад на САЩ, като предизвикаха торнада, проливни валежи и внезапни наводнения. Щети бяха регистрирани от района на Чикаго до западната част на Пенсилвания.