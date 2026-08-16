Десетки хиляди танцуваха на техно парада в Берлин при засилена охрана след нападението на „Берлин Прайд“

Десетки хиляди души се включиха в техно парада „Рейв дъ Планет“ (Rave the Planet) в Берлин при температури, достигащи 35 градуса, и засилени мерки за сигурност три седмици след ислямисткото нападение в периферията на парада „Прайд“ в германската столица, предаде ДПА.

Участниците запазиха минута мълчание в памет на жертвите на нападението от 25 юли. „Рейв дъ Планет“, който тази година преминава под мотото „Imagine Love“ („Представи си любовта“), е първото голямо събитие в центъра на Берлин след атаката.

Маршрутът на парада преминава през парка „Тиргартен“ между Бранденбургската врата и Колоната на победата, близо до мястото на нападението. На 25 юли ислямистки нападател се вряза с микробус в тълпата, след което според разследващите е нападнал хора с мачете. Една жена беше убита, а най-малко 31 души бяха ранени, някои от тях тежко.

При откриването на днешния парад съоснователят на организацията „Рейв дъ Планет“ д-р Моте, чието истинско име е Матиас Рьонг, призова участниците да запазят любовта в сърцата си.

„Тогава може би от това ще се роди световен мир. Нека превърнем тази визия в реалност“, каза той.

Представителката на сдружението „Берлин Прайд“ (Berlin Pride) Юлия Миосга също се обърна към участниците. „Нека бъдем смели. Нека заемем позиция. Сега повече от всякога“, заяви тя.

Полицията оцени броя на присъстващите през следобеда на десетки хиляди, докато организаторите очакваха до 300 000 участници.

Около 1500 полицаи бяха ангажирани с охраната на събитието, като берлинските сили получиха подкрепа от провинциите Бранденбург и Саксония-Анхалт. Използвани бяха хеликоптер и дронове, а служители патрулираха пеша и на коне в „Тиргартен“. Пътища и алеи около маршрута бяха затворени, а някои метростанции в близост до парада не работеха.

Началникът на берлинската полиция Барбара Слоуик Майзел заяви пред местно радио преди началото на събитието, че силите за сигурност могат да осигурят „много високо ниво на защита“, но предупреди, че абсолютна сигурност не е възможна.

„Не можем да поставим хора или персонал на всяка бариера. Няма абсолютна защита“, каза тя.

Освен сигурността сериозно предизвикателство бяха високите температури. Полицията използва водно оръдие за създаване на охлаждаща водна мъгла, а по маршрута беше осигурена безплатна питейна вода.

Берлинската пожарна служба мобилизира допълнително около 200 души към обичайните 600 служители на дежурство, като повечето от допълнителния персонал са доброволци. Организаторите осигуриха пет пункта за оказване на първа помощ.

Въпреки големия брой участници събитието е преминало със сравнително малко инциденти, съобщи полицията. Регистрирани са отделни случаи на измами, обиди, физически нападения и нарушения на законодателството за наркотичните вещества. До края на проявата 39 души са били временно задържани.

Успоредно с „Рейв дъ Планет“ в Берлин се проведе и контрадемонстрацията „Фъкпарейд“ (Fuckparade), насочена срещу „комерсиализацията и изместването на субкултурите“. По данни на полицията в нея са участвали около 1200 души.