Бурята „Лала“ се превърна в ураган при приближаването си към Хавай

Тропическата буря „Лала“ се превърна в ураган от първа категория, докато се приближава към Големия остров (Хавай), съобщиха американските метеорологични служби, цитирани от Ройтерс.

Максималната постоянна скорост на вятъра е достигнала 120 км/ч, съобщи Националният център за ураганите на САЩ. По-рано наблюдателен пункт близо до Саут Пойнт е регистрирал постоянен вятър със скорост 66 км/ч и пориви до 102 км/ч.

Ураганът носи силни пориви на вятъра и проливни валежи при приближаването си към Хавай. Националната метеорологична служба предупреди и за опасно високи вълни и риск от локални наводнения.

Заради влошаващите се метеорологични условия властите започнаха да ограничават въздушния и морския транспорт. Министерството на транспорта на Хавай съобщи, че международното летище в Хило е затворено, а международното летище „Елисън Онизука Кона“ в Кеахоле ще преустанови работа в 14:00 часа местно време.

Затворени са и търговските пристанища на остров Хавай, както и в окръзите Мауи и Кауаи.

Ако навлезе над сушата, това би бил първият ураган над Хавайските острови от 155 години.

Метеоролозите предупреждават, че бурята така или иначе ще донесе проливни дъждове, които може да причинят наводнения, както и силни ветрове, които е възможно да разпалят горски пожари.

Според наличните данни над Големия остров през 1871 г. е преминал ураган от трета категория по петстепенната скала на Сафир-Симпсън.