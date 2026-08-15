Израел иска да проведе нови, по-амбициозни преговори с Ливан с посредничеството на САЩ, заяви говорител на Нетаняху

Израел иска да проведе нови, по-амбициозни преговори с Ливан с посредничеството на САЩ, заяви днес говорител на израелския премиер Бенямин Нетаняху. Това изявление дойде след смъртоносните израелски въздушни удари в Ливан, предаде Франс прес.

„Израелските удари срещу „Хизбула“ би трябвало да дадат нов тласък на преговорите и да ги направят много по-сериозни, а не да доведат до обратния ефект“, заяви пред Франс прес говорителят на Нетаняху Дорон Спилман.

„Мисля, че точно това ще се случи“, добави той, като подчерта, че двете страни имат общ враг и той е шиитското движение „Хизбула“.

По думите на Спилман Израел продължава да спазва рамковото споразумение между Ливан и Израел, постигнато през юни с американско посредничество. То предвижда разоръжаване на „Хизбула“, постепенно изтегляне на израелските сили от Южен Ливан и разполагане на ливанската армия в района.

„Ние вярваме в това споразумение. Силно се надяваме, че ливанските въоръжени сили ще могат да предприемат действия и че заедно ще успеем да елиминираме „Хизбула“, заяви той.

Израелските сили обявиха по-рано днес, че са нанесли удари в Ливан в отговор на атака на „Хизбула“ в района, който Израел определя като „зона за сигурност“. Това е гранична ивица на дълбочина от около десет километра, която израелската армия контролира в южната част на страната.

Израелската армия съобщи, че е нанесла удар и е убила командир на шиитското движение на име Али Самир Ал Хадж Хасан, който се е намирал в щаб на "Хизбула" в село Ансар. Армията потвърди и че семейството на Хасан е било заедно с него, като уточни, че то не е било цел на удара.

Ливанските власти съобщиха за 11 загинали при израелски удари по Ливан. Сред жертвите има три деца. 19 души бяха ранени при ударите, предаде ДПА.