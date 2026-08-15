Пристанището Моха в Йемен е преустановило търговските и морските операции след атаки от страна на хусите

Пристанището Моха в Йемен е преустановило търговските и морските операции, след като през последните дни е било атакувано с над 25 ракети от йеменските бунтовниц хуси, съобщи директорът на пристанището днес, предаде Ройтерс.

При атаките са загинали седем души, а нанесените щети се оценяват на около 16 милиона долара, заяви директорът.

Моха е пристанище на Червено море, разположено близо до протока Баб ел Мандеб, който е стратегически морски път, свързващ Червено море с Аденския залив и представляващ ключов маршрут за международното корабоплаване.

Пристанището е под контрола на силите, които са на страната на международно признатото правителство на Йемен. То има по-малък капацитет за обработка на товари в сравнение с основните йеменски пристанища Аден и Ходейда.

Йеменското правителство заяви вчера, че хусите са изстреляли само за един ден шест балистични ракети по Моха. При атаката са загинали най-малко четирима цивилни, като мишени са били цивилни, икономически и морски обекти.

Хусите казаха, че са атакували сектори с оръжия и военни кораби, принадлежащи на подкрепяни от Саудитска Арабия сили в Моха.