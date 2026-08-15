Броят на загиналите при преобръщането на ферибот в Зимбабве достигна 72, сред тях са 18 деца

Броят на загиналите при преобръщането на претоварен ферибот в езерото Кариба в Зимбабве достигна 72 души, сред които 18 деца, след като спасителните екипи извадиха още 26 тела, предаде Асошиейтед прес, като се позова на полицията.

Фериботът се преобърна във вторник заради силни вълни. Плавателният съд е пътувал от град Кариба към отдалечени села и рибарски общности в северозападната част на страната, където пътната инфраструктура е в лошо състояние, а възможностите за обществен транспорт са ограничени.

Властите все още не са съобщили точния брой на хората, които са били на борда, нито колко се водят изчезнали. По предварителни оценки фериботът е превозвал около 153 души при капацитет от 90 пътници.

Агенцията за управление на бедствията в Зимбабве съобщи, че са спасени 77 души.

Първоначално властите не разполагаха с информация за броя на децата на борда, тъй като тези, които не са достигнали възрастта, при която се изисква билет, не са били включени в приблизителния брой на пътниците.

Публикуван впоследствие полицейски списък показва, че 16 от загиналите деца са били на възраст до 10 години. Най-малката жертва е била на една година.

Езерото Кариба е най-голямото по обем изкуствено езеро в света. То е създадено след изграждането на язовир на река Замбези в края на 50-те и началото на 60-те години на миналия век. Езерото се простира на повече от 200 километра, а на места ширината му достига около 40 километра.

Кариба се поделя между Зимбабве и Замбия, като границата между двете държави преминава през езерото.