С парад във Варшава Полша отбеляза Деня на въоръжените сили

Полша отбеляза в своя ежегоден Ден на въоръжените сили с парад на военнослужещи и свръхмодерна военна техника във Варшава, предадоха ПАП и ДПА.

Около 2000 военнослужещи преминаха по улиците в центъра на полската столица. Бяха показани и множество видове военни машини и техника, включително модерните южнокорейски танкове „K2 Black Panther“, от които Полша закупи 180 броя от Сеул през ноември миналата година. Самолети и хеликоптери, които едновременно прелетяха в небето над града, включваха три изтребителя на германските военновъздушни сили, възприемано като демонстрация на солидарност между съюзниците от НАТО. Полша е член на военния алианс от 1999 г.

„Полската нация много добре знае цената, която е платила за своята независимост“, заяви президентът Карол Навроцки, като добави, че тази история помага за правилната оценка на настоящите заплахи. Десният консервативен политик и историк определи празника като „ден на ангажимента към настоящето и бъдещето“.

На 15 август Полша отбелязва годишнината от Варшавската битка през 1920 г., когато младата полска държава успява да отблъсне съветската Червена армия. Полско-съветската война завършва през 1921 г. с Рижкия договор. От 1992 г. 15 август се отбелязва като Ден на въоръжените сили на Полша.

Тазгодишните чествания се проведоха под мотото „Полша SAFE – Сигурна Полша“, което препраща към програмата на ЕС SAFE, приета миналата година. Чрез SAFE Европейският съюз трябва да предостави до 150 милиарда евро под формата на дългосрочни заеми за укрепване на европейските отбранителни способности и подпомагане на отбранителната промишленост. Полша е най-големият бенефициент по програмата, като е получила одобрено финансиране от почти 44 милиарда евро.