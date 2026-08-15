Берлинският техно парад започна с почит към жертвите на нападението по време на „Берлин Прайд“

Берлинският техно парад започна с минута мълчание в памет на жертвите на ислямистката атака на гейпарада в германската столица, извършена преди три седмици, съобщи ДПА.

Парадът „Rave the Planet“ започна в 13:50 ч. (местно време) на главния булевард, който преминава през парка „Тиргартен“, между Бранденбургската врата и Колоната на победата, близо до мястото на нападението от 25 юли. На този ден ислямистки нападател се вряза с ван в тълпа от хора и след това ги нападна с мачете, убивайки жена и ранявайки най-малко 31 души, някои от които сериозно.

На днешното откриване д-р Моте, съосновател на благотворителната организация „Rave the Planet“, призова участниците да пазят любовта в съзнанието си. „Нека бъдем смели. Нека заемем позиция. Сега повече от всякога“, заяви представител на асоциацията на „Берлин Прайд“.

Техно парадът е първото голямо събитие в центъра на Берлин след нападението по време на прайда. Организаторите очакваха до 300 000 техно фенове за парада, който се провежда под мотото „Представете си любовта“.

Полицейското присъствие е засилено, около 1500 служители бдят за сигурността. Планирано е също и разполагането на хеликоптери и дронове, за да охраняват събитието, което ще продължи до вечерта.

Пътищата в околността бяха затворени и на някои места обезопасени с колчета, докато метростанциите в близост до техно спектакъла не се обслужваха.

Берлинската полиция беше подкрепена от колеги от провинциите Бранденбург и Саксония-Анхалт.

Преди парада началникът на полицията в Берлин Барбара Словик Майзел заяви, че е уверена, че нейните сили могат да осигурят много високо ниво на защита.

Тя обаче отбеляза, че властите не могат да обезопасят всяка пътека през парка.

„Не можем също така да осигурим персонал на всяка бариера. Няма абсолютна защита“, подчерта Словик Майзел.

Жегата с температури доста над 30 градуса по Целзий е друго предизвикателство. Полицията е поставила водно оръдие, за да прохлада на участниците в техно парата, а организаторите заявиха, че по маршрута ще има безплатна питейна вода.

Паралелно с техно парада е предвидена и контра проява. В нея ще участват 1200 души.