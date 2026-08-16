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Путин ще приеме президента на Мианма на 18 август

Габриела Големанска
Путин ще приеме президента на Мианма на 18 август
Путин ще приеме президента на Мианма на 18 август
Владимир Путин и Мин Аун Хлайн по време на тяхна среща в Кремъл през септември 2025 г. Снимка: Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP
Москва,  
16.08.2026 01:10
 (БТА)

Президентът на Русия Владимир Путин ще проведе преговори с президента на Мианма на 18 август,  предаде ТАСС, като се позова на съобщение на Кремъл.

Тогава лидерът на Мианма Мин Аун Хлайн ще бъде на официално посещение в Русия.

Двамата лидери ще обсъдят по време на тази визита задълбочаване на двустранното сътрудничество в различни сфери и въпроси от международния и регионалния дневен ред. Те ще подпишат и редица двустранни договори.

Мианма е обхваната от гражданска война от свалянето от власт на правителството на нобеловата лауреатка за мир Аун Сан Су Чжи.

/БП/

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