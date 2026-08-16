Путин ще приеме президента на Мианма на 18 август

Президентът на Русия Владимир Путин ще проведе преговори с президента на Мианма на 18 август, предаде ТАСС, като се позова на съобщение на Кремъл.

Тогава лидерът на Мианма Мин Аун Хлайн ще бъде на официално посещение в Русия.

Двамата лидери ще обсъдят по време на тази визита задълбочаване на двустранното сътрудничество в различни сфери и въпроси от международния и регионалния дневен ред. Те ще подпишат и редица двустранни договори.

Мианма е обхваната от гражданска война от свалянето от власт на правителството на нобеловата лауреатка за мир Аун Сан Су Чжи.