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Си Цзинпин подчерта значението на отношенията между Пекин и Сеул в поздравителен адрес до южнокорейския си колега

Николай Велев
Си Цзинпин подчерта значението на отношенията между Пекин и Сеул в поздравителен адрес до южнокорейския си колега
Си Цзинпин подчерта значението на отношенията между Пекин и Сеул в поздравителен адрес до южнокорейския си колега
Китайският президент Си Цзинпин и южнокорейският му колега И Дже-мьон по време на церемонията по подписването на Меморандум за разбирателство в Пекин, 5 януари 2026 г. Хан Сан-кюн/Йонхап чрез АП
Пекин/Сеул ,  
15.08.2026 07:59
 (БТА)

Китайският президент Си Цзинпин поздрави южнокорейския си колега И Дже-мьон по повод 78-ата годишнина от учредяването на управлението в Сеул и подчерта важността на двустранните отношения, предаде Синхуа. 

В поздравителния си адрес Си подчерта важността на съседските и партньорските отношения между Китай и Южна Корея. Трийсет и четирите години, през които двете страни поддържат дипломатически отношения, са белязани от съвместни усилия, споделени общи успехи и развитие, което даде плодотворни резултати в различни области, добави китайският лидер. 

Си също така отбеляза визитите, които той и И си размениха в края на миналата и началото на тази година. Китайският президент заяви, че визитите са били успешни и са дали стратегически насоки за развитието на двустранните отношения. 

Китайският президент също така каза, че придава голямо значение на развитието на връзките между Китай и Южна Корея че е готов да работи заедно с И за разгръщането на стратегическото партньорство. 

/НВ/

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