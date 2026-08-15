Си Цзинпин подчерта значението на отношенията между Пекин и Сеул в поздравителен адрес до южнокорейския си колега

Китайският президент Си Цзинпин поздрави южнокорейския си колега И Дже-мьон по повод 78-ата годишнина от учредяването на управлението в Сеул и подчерта важността на двустранните отношения, предаде Синхуа.

В поздравителния си адрес Си подчерта важността на съседските и партньорските отношения между Китай и Южна Корея. Трийсет и четирите години, през които двете страни поддържат дипломатически отношения, са белязани от съвместни усилия, споделени общи успехи и развитие, което даде плодотворни резултати в различни области, добави китайският лидер.

Си също така отбеляза визитите, които той и И си размениха в края на миналата и началото на тази година. Китайският президент заяви, че визитите са били успешни и са дали стратегически насоки за развитието на двустранните отношения.

Китайският президент също така каза, че придава голямо значение на развитието на връзките между Китай и Южна Корея че е готов да работи заедно с И за разгръщането на стратегическото партньорство.