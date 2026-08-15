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Русия и Северна Корея се координират по въпросите на регионалната сигурност, каза Путин на Ким Чен-ун в поздравително послание

Николай Станоев
Русия и Северна Корея се координират по въпросите на регионалната сигурност, каза Путин на Ким Чен-ун в поздравително послание
Русия и Северна Корея се координират по въпросите на регионалната сигурност, каза Путин на Ким Чен-ун в поздравително послание
Руският президент Владимир Путин се ръкува със севернокорейския държавен ръководител Ким Чен-ун на среща в Пекин, 3 септември 2025 г. Снивмка: КЦТА чрез АП
Сеул,  
15.08.2026 06:20
 (БТА)

Русия и Северна Корея се координират по въпросите на регионалната сигурност и стабилност, каза руският президент Путин в поздравително послание, което изпрати днес до севернокорейския държавен ръководител Ким Чен-ун по случай 81-вата годишнина от освобождението на страната, предаде Ройтерс, като се позова на КЦТА.

На 15 август 1945 г. Япония капитулира, което слага край на Втората световна война и води до освобождението на Корейския полуостров от японско колониално управление.

В посланието си до Ким, публикувано от севернокорейската държавна новинарска агенция, Путин изразява увереност, че Москва и Пхенян ще продължат "конструктивната съвместна работа" по двустранни и международни въпроси.

Севернокорейският лидер, от своя страна, отдаде почит на съветските войници, загинали във войната срещу Япония.

Москва и Пхенян се сближиха, особено след началото на войната в Украйна, която засили изолацията на Русия от страна на Запада. Затворена комунистическа страна, Северна Корея изпрати в Русия войници, които помогнаха за изтласкването на украинските военни, проникнали в пограничната Курска област през август 2024 г.

 

 

/НС/

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