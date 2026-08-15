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Японската министър-председателка изпрати дарове на храм, символ на милитаризма

Николай Станоев
Японската министър-председателка изпрати дарове на храм, символ на милитаризма
Японската министър-председателка изпрати дарове на храм, символ на милитаризма
Хора чакат да се помолят в храма Ясукуни в Токио, 15 август 2026 г. Снимка: АП/Hiro Komae
Токио,  
15.08.2026 05:40
 (БТА)

Японската министър-председателка Санае Такаичи изпрати днес дарове на храм, символ на милитаризма на страната през Втората световна война, предаде националната новинарска агенция Киодо.

Тя направи това по случай 81-вата годишнина от края на най-смъртоносния конфликт в историята на човечеството. Войната свършва с капитулацията на Япония на 15 август 1945 г.

Според високопоставени представители на управляващата Либерално-демократическа партия Такаичи е платила за даровете с лични средства и няма да посети лично шинтоисткия храм Ясукуни. 

Целта е да не бъде повишавано напрежението с Китай и Южна Корея, които са пострадали от японската агресия през Втората световна война. Иначе Такаичи е посещавала храма преди да стане премиер, отбелязва Киодо.

Ясукуни почита паметта на мъртвите японски войници, включително на осъдени военнопрестъпници.

Японският министър на отбраната Шинджиро Коидзуми обаче посети днес Ясукуни. Това направи и министърът за Северните територии (както в Япония наричат четирите най-южни от Курилските острови, които са превзети от Съветския съюз в края на Втората световна война - бел. ред.) Хитоши Кикавада.

В реч, която произнесе по случай годишнината, Такаичи не каза, че изпитва "разкаяние" по повод японската агресия. Миналата година нейният предшественик на поста Шигеру Ишиба стана първият японски министър-председател, употребил тази дума, от 13 години, посочва Киодо.

 

/НС/

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