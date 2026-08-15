Най-малко двама души загинаха при силното земетресение в Индонезия днес, предаде Франс прес, като се позова на властите.

Предупреждението за цунами, издадено от индонезийската метеорологична агенция, вече е отменено.

Земетресението с магнитуд 7,7 по оценки на Геоложкия институт на САЩ е станал на малка дълбочина от 10 километра, близо до остров Флорес, в източната част на архипелага, с епицентър на 68 километра северозападно от град Енде.

То бе последвано от няколко вторични труса. Най-силният от тях е бил с магнитуд 6,1.

Индонезия - обширен архипелаг от над 17 хиляди острова, се намира в т. нар. Тихоокеански огнен пръстен - най-сеизмичния район на Земята, където често стават земетресения и изригват вулкани. Някои от тези трусове са смъртоносни.

Земетресение с магнитуд 6,2 разтърси източната част на страната в началото на миналия месец, без да причини жертви и сериозни щети. Трус с магнитуд 7,5, последван от цунами, обаче причини смъртта на 2200 души в централната част на архипелага през 2018 г., припомня Франс прес.