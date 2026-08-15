site.btaОБНОВЕНА Иран няма да бъде сплашен от американските заплахи, каза заместник външен министър
Иран няма да бъде сплашен от заплахи или демонстрация на сила от страна на САЩ, каза иранският заместник-министър на външните работи Казем Гарибабади, цитиран от Ройтерс.
Той излезе с този коментар тази нощ, след като американският президент Доналд Тръмп заяви вчера на митинг в Гардън Сити, близо до Ню Йорк, че ще обяви Ормузкия проток за "територия на САЩ".
Стратегическият воден път ще бъде отварян или затварян само под ръководството на Иран, написа Гарибабади в Екс.
Той подчерта, цитиран от Франс прес, че "Ормузкият проток е бил, е и ще остане ирански". "Докато отказвате да приемете реалността на вашето поражение и продължавате да се заблуждавате, Иран ще продължи да налага блокада", добави Гарибабади.
САЩ ще ударят здраво Иран икономически, предупреди преди това вчера Тръмп в интервю за телевизия "Фокс Нюз", на фона на неуспешните опити на Вашингтон и Техеран да постигнат споразумение - близо шест месеца след началото на войната.
/НС/
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