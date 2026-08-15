Иран няма да бъде сплашен от американските заплахи, каза заместник външен министър

Иран няма да бъде сплашен от заплахи или демонстрация на сила от страна на САЩ, каза иранският заместник-министър на външните работи Казем Гарибабади, цитиран от Ройтерс.

Той излезе с този коментар тази нощ, след като американският президент Доналд Тръмп заяви вчера на митинг в Гардън Сити, близо до Ню Йорк, че ще обяви Ормузкия проток за "територия на САЩ".

Стратегическият воден път ще бъде отварян или затварян само под ръководството на Иран, написа Гарибабади в Екс.

Той подчерта, цитиран от Франс прес, че "Ормузкият проток е бил, е и ще остане ирански". "Докато отказвате да приемете реалността на вашето поражение и продължавате да се заблуждавате, Иран ще продължи да налага блокада", добави Гарибабади.

САЩ ще ударят здраво Иран икономически, предупреди преди това вчера Тръмп в интервю за телевизия "Фокс Нюз", на фона на неуспешните опити на Вашингтон и Техеран да постигнат споразумение - близо шест месеца след началото на войната.