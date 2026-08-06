Президентът на Южна Корея нареди да бъдат предприети всеобхватни мерки в отговор на горещата вълна

Очаква се днес горещата вълна в Южна Корея да достигне своя връх, като в Сеул температурите се очаква да достигнат 39 градуса по Целзий, предаде Ройтерс.

Екстремните горещини вече са отнели живота на над 20 души.

„Екстремните горещини в мащаб, какъвто никога не сме преживявали, продължават ден след ден. Горещите вълни, които досега виждахме само в чуждестранните новини, вече са наша реалност“, заяви президентът И Дже-мьон по време на заседание, посветено на мерките срещу горещата вълна.

И нареди на министерствата и местните власти да мобилизират целия наличен персонал и ресурси, докато горещата вълна не отмине, като постави акцент върху защитата на живота и безопасността на хората, засилената закрила на най-уязвимите групи от населението и по-строгия контрол върху спазването на задължителните почивки за работещите на открито през най-горещите часове на деня.

Прогнозираната температура ще доближи Сеул до абсолютния му температурен рекорд от 39,6 градуса по Целзий, измерен през август 2018 г. по време на предишната историческа гореща вълна в страната.

Предупреждението беше отправено, след като Сеул преживя поредната задушна нощ преди деня, който според синоптиците може да се окаже един от най-горещите в съвременната история на града.

Според Корейската метеорологична служба в някои квартали температурите през нощта едва са паднали под 30 градуса по Целзий, а медиите показаха хора, потърсили спасение край потоци, в универсални магазини и други климатизирани помещения.

Корейската бейзболна организация отмени всичките 10 мача, насрочени за сряда и четвъртък, след като на някои зрители им прилошало от жегата, съобщиха медиите, включително за един фен, който колабирал по време на мач в Инчхон.

Метеоролозите смятат, че тайфунът „Долфин“, макар и да не представлява пряка заплаха за Южна Корея, може да допринася за екстремните горещини.

Според Корейската метеорологична служба тайфунът е засилил източните ветрове, които преминават през планинската верига на Корейския полуостров и се спускат над западните райони като горещ и сух въздух, което допълнително усилва жегата в Сеул и други части на страната.