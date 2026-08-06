Бангладеш реагира остро на вчерашна медийна проява на бившата премиерка Шейх Хасина

Властите на Бангладеш реагираха остро на вчерашна медийна проява на бившата премиерка Шейх Хасина, предаде Асошиейтед прес.

Хасина бе свалена от власт през 2024 г., след предвождани от студенти протести, и избяга в Индия.

Свалената премиерка заяви вчера, че планира да се върне в Бангладеш през декември, въпреки че в Бангладеш има издадена смъртна присъда за кървавите репресии срещу протестиращи през 2024 г.

Тя каза това в аудиобръщение на събитие в Делхи, посветено на втората годишнина от протестите, които свалиха правителството ѝ.

Властите на Бангладеш заявиха, че са възмутени от открития разговор между Хасина и медиите в Делхи.

Снощи външното министерство на Бангладеш заяви, че събитието се отразява негативно върху отношенията между Бангладеш и Индия.

Смъртната присъда на Шейх Хасина бе произнесена миналата година от съд в Бангладеш. Според ООН близо 1400 души са били убити при репресиите. Хасина отрича да носи отговорност за това.

Бангладеш неведнъж се опитва да договори екстрадирането на Хасина, но Индия засега отказва да я предаде.