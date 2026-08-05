Флавио Болсонаро огласи изненадваща фигура за свой кандидат-вицепрезидент на президентските избори в Бразилия

Бразилският сенатор Флавио Болсонаро, водещият съперник от десницата на левия държавен глава Луиз Инасио Лула да Силва на президентските избори през октомври, огласи днес името на своя кандидат за вицепрезидент и това е конгресменът консерватор Алфредо Гаспар, предаде Ройтерс. Агенцията определи този избор като изненадващ и отбеляза, че той изостря предизвикателствата пред кампанията на Болсонаро.

Сенаторът обяви това след седмици на неяснота, през които се опитваше да си осигури съюзници извън собствената си Либерална партия.

Петдесет и пет годишният Гаспар от Либералната партия представлява от 2023 г. североизточния щат Алагоас в долната камара на Конгреса.

„Аз съм обикновен човек, но съм готов за борба. Ще имам смелостта да действаме срещу корупцията, организираната престъпност и разбитата икономика. Ще преминем отвъд реториката и ще се справим с проблемите на нацията“, заяви Гаспар на събитие в столицата.

Гаспар оглавяваше разследване в Конгреса на Националния институт за социално осигуряване - правителствената агенция, отговорна за бразилската система за обществено пенсионно и социално осигуряване. Синът на президента Лула - Фабио Луис Лула да Силва, е разследван по обвинения, че е получил неправомерни плащания, свързани със схема, включваща удръжки от пенсии, администрирани от института.

„Той има правомощията да обсъжда тема, която кара Лула да се чувства неловко. Той също така говори много за обществената сигурност“, коментира пред Ройтерс Лукас де Арагао, партньор в местна политическата консултантска компания, добавяйки, че Гаспар е бил изненадващ избор.

Вчера Гаспар започна кампания за Сената в Алагоас. Конгресменът се очерта като вътрешен избор на Либералната партия за кандидат за вицепрезидент на Болсонаро, след като други евентуални кандидат-вицепрезиденти не успяха да осигурят подкрепа от своите партии, за да се присъединят към листата. Някои големи дясноориентирани бразилски партии отказаха да подкрепят на национално ниво Флавио Болсонаро - син на крайнодесния бивш президент Жаир Болсонаро. Тези партии са изчислили, че запазването на неутралитет в президентската надпревара е „най-добрата стратегия за максимално представителство в Конгреса“, надявайки се да привлекат избирателите, които са против Флавио Болсонаро в смятаните за крепост на Лула бразилски щати.