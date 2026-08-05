Израелската армия ще продължи "да действа изпреварващо" в ивицата Газа, заяви началникът на Генералния щаб

Израелската армия ще продължи “да действа изпреварващо” в ивицата Газа, предупреди днес началникът на Генералния щаб генерал-лейтенант Еял Замир, цитиран от Франс прес. Той обеща “да продължи преследването на отговорните” за атаката на 7 октомври 2023 г., извършена от палестинската ислямистка групировка “Хамас”.

“Израелската армия ще продължи да действа проактивно и в съответствие с установения принцип: във всички ситуации да защитаваме селищата и жителите и да пазим тяхната сигурност. Няма да допуснем по границите ни да се формира заплаха като тази, която преживяхме на 7 октомври 2023 г.”, каза Замир при посещение на израелските войски в палестинските територии, се посочва в комюнике на армията.