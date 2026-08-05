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Израелската армия ще продължи "да действа изпреварващо" в ивицата Газа, заяви началникът на Генералния щаб

Валерия Динкова
Израелската армия ще продължи "да действа изпреварващо" в ивицата Газа, заяви началникът на Генералния щаб
Израелската армия ще продължи "да действа изпреварващо" в ивицата Газа, заяви началникът на Генералния щаб
Израелски войници заемат военна позиция с изглед към т.нар. Жълта линия в централната част на ивицата Газа, 26 май 2026 г. (AP Photo/Ariel Schalit)
Йерусалим,  
05.08.2026 21:20
 (БТА)
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Израелската армия ще продължи “да действа изпреварващо” в ивицата Газа, предупреди днес началникът на Генералния щаб генерал-лейтенант Еял Замир, цитиран от Франс прес. Той обеща “да продължи преследването на отговорните” за атаката на 7 октомври 2023 г., извършена от палестинската ислямистка групировка “Хамас”.

“Израелската армия ще продължи да действа проактивно и в съответствие с установения принцип: във всички ситуации да защитаваме селищата и жителите и да пазим тяхната сигурност. Няма да допуснем по границите ни да се формира заплаха като тази, която преживяхме на 7 октомври 2023 г.”, каза Замир при посещение на израелските войски в палестинските територии, се посочва в комюнике на армията.

 

/ДИ/

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