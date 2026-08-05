Зеленски съобщи, че е разговарял с Рюте за осигуряване на ракети прехващачи за украинската ПВО

Украинският президент Володимир Зеленски днес заяви, че е разговарял с генералния секретар на НАТО Марк Рюте за възможността за осигуряване на повече ракети прехващачи за противовъздушната отбрана, предаде Ройтерс.

“Марк е добре запознат със заплахите и ние координираме усилията си относно страните, които притежават необходимите ракети и способността да помогнат”, написа Зеленски на английски език в социалната мрежа Екс. “Много е важно да елиминираме цялата бюрокрация и да вземем нужните политически решения”, добави той.

“Обсъдих със съюзниците как можем да продължим да даваме на Украйна средствата за противовъздушна отбрана, от които те спешно се нуждаят”, заяви Рюте в публикация в Екс, след като разговаря с украинския президент.