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Зеленски съобщи, че е разговарял с Рюте за осигуряване на ракети прехващачи за украинската ПВО

Валерия Динкова
Зеленски съобщи, че е разговарял с Рюте за осигуряване на ракети прехващачи за украинската ПВО
Зеленски съобщи, че е разговарял с Рюте за осигуряване на ракети прехващачи за украинската ПВО
Украинският президент Володимир Зеленски и генералният секретар на НАТО Марк Рюте. (AP Photo/Hussein Malla)
Киев,  
05.08.2026 20:41
 (БТА)
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Украинският президент Володимир Зеленски днес заяви, че е разговарял с генералния секретар на НАТО Марк Рюте за възможността за осигуряване на повече ракети прехващачи за противовъздушната отбрана, предаде Ройтерс.

“Марк е добре запознат със заплахите и ние координираме усилията си относно страните, които притежават необходимите ракети и способността да помогнат”, написа Зеленски на английски език в социалната мрежа Екс. “Много е важно да елиминираме цялата бюрокрация и да вземем нужните политически решения”, добави той. 

“Обсъдих със съюзниците как можем да продължим да даваме на Украйна средствата за противовъздушна отбрана, от които те спешно се нуждаят”, заяви Рюте в публикация в Екс, след като разговаря с украинския президент.

/ДИ/

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