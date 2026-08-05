Британска специализирана агенция съобщи за сигнал за инцидент с танкер край йеменското пристанище Аден

Британската служба за морски търговски операции (UKMTO) съобщи днес, че е получила сигнал за инцидент с танкер на 95 морски мили (около 175 км) югоизточно от пристанищния град Аден в Йемен, предаде Ройтерс.

Капитанът на танкера е казал, че близо до кораба е отекнала силна експлозия, но допълнил, че екипажът е невредим, уточняват UKMTO.