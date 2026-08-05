Подробно търсене

Британска специализирана агенция съобщи за сигнал за инцидент с танкер край йеменското пристанище Аден

Десислава Иванова
Британска специализирана агенция съобщи за сигнал за инцидент с танкер край йеменското пристанище Аден
Британска специализирана агенция съобщи за сигнал за инцидент с танкер край йеменското пристанище Аден
Илюстративна снимка: Танкер в протока Баб ел Мандеб, Йемен. Автор: Abdulnasser Alseddik/АП
Кайро,  
05.08.2026 20:19
 (БТА)
Етикети

Британската служба за морски търговски операции (UKMTO) съобщи днес, че е получила сигнал за инцидент с танкер на 95 морски мили (около 175 км) югоизточно от пристанищния град Аден в Йемен, предаде Ройтерс. 

Капитанът на танкера е казал, че близо до кораба е отекнала силна експлозия, но допълнил, че екипажът е невредим, уточняват UKMTO.

/ГГ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:16 на 05.08.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация