ТАСР: Основната газова компания на Словакия е на път да постигне целите за съхранение на газ, съобщи Министерството на икономиката

Държавната компания „Словашка газова промишленост“ (СГП) стабилно изпълнява етапите, определени в одобреното от правителството задължение за обществена услуга, обяви днес Министерството на икономиката в Братислава, цитирано от националната новинарска агенция ТАСР.

Министерството отбеляза, че европейският пазар на природен газ продължава да се влияе от геополитическото напрежение в Близкия изток, положението на пазара на втечнен природен газ и екстремните горещини, които повишават търсенето на енергия.

„Настоящата ситуация е резултат от решения, взети много предварително. Въпреки че никоя държава не може да повлияе на развитието на международните пазари, нивото на подготовка на Словакия за зимата е резултат от конкретни стъпки, предприети от Министерството на икономиката в сътрудничество със СГП“, заяви министърът на икономиката Дениса Сакова.

Според министерството СГП изпълнява етапите, определени в задължението за обществена услуга, за да гарантира, че Словакия разполага с достатъчни резерви от газ, въпреки продължаващата несигурност на европейските енергийни пазари. Мерките също така надхвърлят изискванията на европейското законодателство и отразяват значението на природния газ за отопление на домакинствата и промишлените операции.

Газовите хранилища на Словакия в момента са запълнени на 44,5%, в сравнение със средното за Европейския съюз равнище от 57,7%. Словакия разполага с 16,3 тераватчаса природен газ на склад, докато общите газови запаси в ЕС възлизат на 651,7 тераватчаса. Освен от местни доставчици, словашките хранилища се използват и от чуждестранни търговци на газ.

Министерството подчерта, че нивата на запълване на хранилищата трябва да се оценяват в контекста на общия капацитет за съхранение. То отбеляза, че Словакия има един от най-големите капацитети за съхранение на природен газ в Европа спрямо годишното си потребление, което означава, че процентното ниво на запълване не трябва да се разглежда изолирано. Дори на сегашното си равнище запасите от газ съответстват на около една трета от годишното потребление на страната.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ТАСР)