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САБА: Йеменският посланик в Берлин информира германската фондация „Конрад Аденауер“ за заплахите от действията на хусите

Александър Евстатиев
САБА: Йеменският посланик в Берлин информира германската фондация „Конрад Аденауер“ за заплахите от действията на хусите
САБА: Йеменският посланик в Берлин информира германската фондация „Конрад Аденауер“ за заплахите от действията на хусите
Изображение: БТА
Аден,  
30.07.2026 18:15
 (БТА)

Йеменският посланик в Германия Луаи ал Еряни се срещна с Томас Фолк, ръководител на отдела за Близкия изток и Северна Африка във фондация „Конрад Аденауер“, предаде йеменската новинарска агенция САБА. Двамата обсъдиха последиците от нарушенията, извършвани от терористичите милиции на хусите, за регионалната и международната сигурност.

Ал Еряни заяви, че подкрепяните от Иран милиции продължават да заплашват международното корабоплаване в Червено море и протока Баб ел Мандеб, като подчерта, че действията на групировката представляват постоянно предизвикателство за регионалната и глобалната сигурност, а не временна или локална заплаха.

Той подчерта, че най-ефективният начин за прекратяване на тези заплахи е чрез подкрепа на йеменското правителство за възстановяване на властта му в цялата страна, което му позволява да изпълнява отговорностите си към йеменския народ и задълженията си към международната общност като легитимна държавна власт.

Освен това посланикът заяви, че милициите са отговорили на всяка мирна инициатива и усилие за деескалация на конфликта с ескалация на военните действия, подчертавайки, че разглежда продължаващия конфликт като обслужващ външни интереси, а не като преследващ мир.

На свой ред Фолк заяви, че фондация „Конрад Аденауер“ остава ангажирана да следи събитията в Йемен и да повишава осведомеността в Германия относно техните последици за регионалната и международната сигурност. Той изрази интерес и към организирането на още събития и още дейности за по-дълбоко разбиране на йеменския въпрос и подкрепа на усилията, насочени към подпомагане на народа на Йемен.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и САБА)

/ИТ/

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