Ден на траур е обявен утре в Кривой Рог в памет на убитото от руска ракета семейство

Утрешният 31 юли е обявен ден на траур в Кривой Рог за убитите при руски удар в село Радушне, предаде Укринформ, позовавайки се на съобщение в Телеграм Олександър Вилкул, председател на Съвета по отбрана на Кривой Рог.

“Кривой Рог е редом до село Радушне, което е само на няколко километра от града. Трагедия“, написа той.

Вилкул отбеляза, че най-малко шест души, сред които трима непълнлетни, са жертвите на удара на руска ракета. Той заяви, че за съжаление може да има още лоши новини след извършването на ДНК анализа.

“Сплотено, мило, благочестиво семейство. Утре, 31 юли, в Кривой Рог ще бъде обявен ден на траур за жертвите“, се казва в публикацията.

Олександър Ганжа - ръководител на военната администрация на Днепропетровска област, добави, че са в ход операции по издирване сред останките от сградата.

“Тече операция по издирване и спасяване на мястото на руската атака. Няколко души са в неизвестност”, написа той.

В момента е известно, че броят на ранените в резултат от нападението е нараснал на девет души, шестима от които са настанени в болница. Сред тях са две деца - момчета на 6 и 15 г. Лекарите оцениха състоянието им като средно тежко.

Според изданието “За Кривой Рог” Воронови - семейна двойка, отглеждаща десет деца - са убитите в село Радушне в резултат на атаката.

“Руснаците, убити Артьом и Олена Воронови в Радушне, които отглеждат 10 деца”, се казва в публикацията и се уточнява, че Артьом е на 47 г., а Олена на 41 г.

Заедно с тях в къщата са били седем от децата им - 17-годишният Марк, който е учил за работник по железопътната поддръжка в Кривой Рог, учениците Доминика, на 15 г., Виорика, 14 г.; Захарий, 12 г.; Азарий-Илай, 11 г.; Вероника, 10 г., и 6-годишната Емилия, както и техният внук Артьом на 1,5 г. - син на най-големия им син, който в момента служи в армията.

Според изданието “Свой Кривой Рог” хора са спасили съседите на семейство Воронови изпод развалините, които също са били ранени при експлозията.

Спасените момчета на 6 и 15 г. са настанени в болница с майка си.