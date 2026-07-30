Британският премиер Бърнам заяви, че ще бъде прагматичен относно петрола в Северно море след коментари на Тръмп

Новият министър-председател на Великобритания Анди Бърнам заяви, че миналата седмица е казал на американския президент Доналд Тръмп, че ще възприеме "прагматичен подход" относно петрола и газа в Северно море, предаде Ройтерс.

Тръмп по-рано обяви, че Бърнам ще отвори района за експлоатация.

"В телефонния разговор, който проведохме миналата седмица, бях ясен, че ще възприема прагматичен подход, що се отнася до Северно море, и че това е моето намерение занапред", каза Бърнам пред репортери, след като бе помолен да коментира изказването на американския президент.

"Има ресурс там. Когато хората изпитват затруднения, не може да го пренебрегнеш, и съответно аз посочих това на президента", добави той.