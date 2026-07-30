Собственикът на приложението Телеграм Павел Дуров бе включен в руски списък "на терористите"

Основателят на приложението за съобщения Телеграм Павел Дуров беше включен в списъка на руското правителство с хора, определяни като терористи и екстремисти, предаде днес Франс прес ден след като Москва обяви, че е издала заповед за ареста му по обвинения в “подпомагане и подбуждане на тероризъм”.

Четиридесет и една годишният Дуров сега беше включен в списъка, изготвен от руските органи за финансов надзор, който идентифицира лица и организации, обвинени в участие в “екстремистки дейности” или “тероризъм”.

Вчера Русия съобщи, че е започнала международно издирване на Павел Дуров, като го обвинява в “подпомагане на терористична дейност” и твърди, че приложението му за съобщения се използва от украинските служби за сигурност за вербуване.

Павел Дуров е роден в Русия и притежава паспорти от Франция и ОАЕ. Той беше обвинен през 2024 г. във Франция за това, че не е успял да предприеме действия срещу разпространението на престъпно съдържание в Телеграм.

В Русия това приложение е едно от най-популярните, използвано както от обикновените граждани, така и от публичните власти, включително от Кремъл, ключови министерства и правоприлагащи служби.

Москва, която води мащабна офанзива в Украйна от февруари 2022 г., е изправена пред безпрецедентни цифрови ограничения от месеци, по-специално чрез ограничаване на достъпа до Телеграм и друго западно приложение за съобщения - УотсАп.

Тези приложения за съобщения са обвинявани, че се използват от украинските служби за подкопаване на сигурността на страната.

Павел Дуров, който живее в Дубай, се самоопределя като либертарианец и ревностен защитник на поверителността в интернет, но е спорна фигура с отказа си да позволи каквато и да било модерация върху създаденото през 2013 г. приложение Телеграм, на което е съосновател. Руските власти вече опитаха да го блокират през 2018 г., преди да се откажат от тези усилия.

След драматичен арест във Франция след слизането му от самолет през август 2024 г. Дуров, който от 2021 г. е натурализиран френски гражданин, беше разследван официално от френски съд за поредица нарушения, свързани с организираната престъпност, припомня АФП.