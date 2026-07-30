Подробно търсене

Главната прокуратура на Боливия разпореди ареста на бившия президент Ево Моралес

Николай Джамбазов
Главната прокуратура на Боливия разпореди ареста на бившия президент Ево Моралес
Главната прокуратура на Боливия разпореди ареста на бившия президент Ево Моралес
Бившият президент на Боливия Ево Моралес. Снимка: АП/Jorge Saenz
Ла Пас,  
30.07.2026 13:59
 (БТА)

Главната прокуратура на Боливия заяви вчера, че е издала заповед за арест срещу бившия президент от левицата Ево Моралес заради ролята му в организирането на антиправителствените протести, парализирали южноамериканската страна в продължение на 50 дни през май и юни тази година, предаде Франс прес.

Прокуратурата разпореди ареста на Моралес в рамките на разследване на десетките случаи на блокади на пътища в цяла Боливия през май и юни, заяви главният прокурор Рохер Мариака.

Разследването се основава на жалби по обвинения за въоръжено въстание и тероризъм, подадени от група лидери на граждански организации и боливийското Министерство на вътрешните работи.

В продължение на седем седмици организации на коренното население на Боливия, профсъюзи и производители на кока блокираха пътищата в страната, за да настояват за оставката на президента Родриго Пас на фона на най-тежката икономическа криза в Боливия от четири десетилетия насам.

Президентът Пас обяви извънредно положение, което доведе до мобилизацията на подразделения на полицията и армията, които премахнаха барикадите, предизвикали сериозен недостиг на гориво, хранителни стоки и лекарства в столицата Ла Пас и Ел Алто, както и в няколко други градове.

Пас обвини Ево Моралес, който управляваше Боливия от 2006 до 2019 г., че е стоял зад организацията протестните действия.

Шестдесет и шест годишният Моралес се оттегли в избирателния си бастион Чапаре, провинциален и беден регион в Централна Боливия, откакто през 2024 г. срещу него бе издадена заповед за арест по дело за трафик на непълнолетно момиче. Моралес отрече обвиненията по случая.

"Няма да ни сплашат. Опитват се да ни вменят отговорност за протестите, за да скрият истинската драма, която преживява Боливия, а именно дълбоката икономическа и социална криза", отвърна бившият президент в публикация в социалната мрежа Екс.

Идването на власт на десноцентристкия президент Родриго Пас през ноември 2025 г. сложи край на период на управление, доминиран от социалистически правителства в продължение на 20 години, начело на които бяха Ево Моралес и Луис Арсе.

Пас се стреми да либерализира боливийската икономика и се сближи със САЩ, с които Моралес прекъсна дипломатически отношения през 2008 г., припомня АФП. 

/ВС/

Свързани новини

23.06.2026 04:00

Бившият президент на Боливия Ево Моралес обяви прекратяване на блокадите в своя бастион

Бившият боливийски президент Ево Моралес обяви днес, че блокадите по пътищата в неговата крепост Чапаре – последните, които все още оставаха в тази андска страна – се преустановяват след повече от седем седмици на антиправителствени протести,
20.06.2026 21:11

Боливийското правителство заяви днес, че бившият президент на страната Ево Моралес трябва да се изправи пред закона

Боливийското правителство заяви днес, че бившият президент на страната Ево Моралес трябва да се изправи пред закона, като намекна, че може да бъде предприета операция за задържането му в неговия бастион в Чапаре, предаде Франс прес. „Ако трябва да
08.06.2026 20:52

ЕФЕ: Долната камара на боливийския парламент одобри закона за извънредно положение на фона на блокади в цялата страна

Камарата на депутатите на Боливия (долната камара на парламента) прие закон, регулиращ извънредното положение, след над 12 часа дебати и го изпрати на президента за одобрение, след като групи, настояващи за оставката на президента Родриго Пас, отказаха да премахнат барикадите, блокиращи важни пътни артерии, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.
03.06.2026 12:21

На какво се дължат протестите в Боливия и ще успее ли правителството да ги овладее

Боливия преживява най-тежката си политическа и социална криза от години, пише Ройтерс. Масови протести, пътни блокади, сблъсъци между демонстранти и полицията, и сериозен недостиг на горива, храни и лекарства оказват сериозен натиск върху правителството на президента Родриго Пас само няколко месеца след встъпването му в длъжност. Ситуацията е особено обезпокоителна, тъй като протестите вече не изглеждат като обикновено изразяване на недоволство срещу определени правителствени мерки, а като сблъсък между различни визии за бъдещето на страната, която преди изборната победа на Пас в продължение на близо две десетилетия бе управлявана от левицата. Въпросът, който все по-често се задава от анализатори и международни наблюдатели, е дали властите ще успеят да овладеят безредиците, без кризата да прерасне в по-дълбока политическа дестабилизация.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:15 на 30.07.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация