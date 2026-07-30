Главната прокуратура на Боливия разпореди ареста на бившия президент Ево Моралес

Главната прокуратура на Боливия заяви вчера, че е издала заповед за арест срещу бившия президент от левицата Ево Моралес заради ролята му в организирането на антиправителствените протести, парализирали южноамериканската страна в продължение на 50 дни през май и юни тази година, предаде Франс прес.

Прокуратурата разпореди ареста на Моралес в рамките на разследване на десетките случаи на блокади на пътища в цяла Боливия през май и юни, заяви главният прокурор Рохер Мариака.

Разследването се основава на жалби по обвинения за въоръжено въстание и тероризъм, подадени от група лидери на граждански организации и боливийското Министерство на вътрешните работи.

В продължение на седем седмици организации на коренното население на Боливия, профсъюзи и производители на кока блокираха пътищата в страната, за да настояват за оставката на президента Родриго Пас на фона на най-тежката икономическа криза в Боливия от четири десетилетия насам.

Президентът Пас обяви извънредно положение, което доведе до мобилизацията на подразделения на полицията и армията, които премахнаха барикадите, предизвикали сериозен недостиг на гориво, хранителни стоки и лекарства в столицата Ла Пас и Ел Алто, както и в няколко други градове.

Пас обвини Ево Моралес, който управляваше Боливия от 2006 до 2019 г., че е стоял зад организацията протестните действия.

Шестдесет и шест годишният Моралес се оттегли в избирателния си бастион Чапаре, провинциален и беден регион в Централна Боливия, откакто през 2024 г. срещу него бе издадена заповед за арест по дело за трафик на непълнолетно момиче. Моралес отрече обвиненията по случая.

"Няма да ни сплашат. Опитват се да ни вменят отговорност за протестите, за да скрият истинската драма, която преживява Боливия, а именно дълбоката икономическа и социална криза", отвърна бившият президент в публикация в социалната мрежа Екс.

Идването на власт на десноцентристкия президент Родриго Пас през ноември 2025 г. сложи край на период на управление, доминиран от социалистически правителства в продължение на 20 години, начело на които бяха Ево Моралес и Луис Арсе.

Пас се стреми да либерализира боливийската икономика и се сближи със САЩ, с които Моралес прекъсна дипломатически отношения през 2008 г., припомня АФП.