АНСА: Матарела призова политиците да се вслушат в папа Лъв XIV и да спрат да третират миграцията като извънредна ситуация

Италианският президент Серджо Матарела заяви, че политиците трябва да се вслушат в призива на папа Лъв XIV и да престанат да разглеждат миграцията като извънредна ситуация, а вместо това да възприемат по-балансиран и дългосрочен подход, предаде АНСА.

Той направи това изказване по време на традиционната среща с журналисти преди лятната ваканция на парламента.

„Лъв XIV отправи апел към съвестта на всички по света, които заемат институционални длъжности, по повод миграцията“, заяви Матарела.

„Лично аз смятам за безспорно наблюдението на Светия отец, че е абсолютно необходимо да се изостави логиката на извънредната ситуация, която без никакво съмнение е напълно непродуктивна, и да се предприемат стратегически мерки за управление на това явление, и напълно споделям тази позиция."

„Това е осъществима и устойчива стратегия и единствената, която е способна да предотврати една иначе неизбежна алтернатива: да понесем хаотичните последици и да се опитваме да заглушим съвестта си пред случващото се“, заяви Матарела.

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