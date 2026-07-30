МТИ: Унгарският премиер обещава „цялостен ремонт“ на образователната администрация

Правителството на Унгария реши да предприеме „цялостен ремонт“ на образователната администрация, заяви днес премиерът Петер Мадяр в публикация във Фейсбук, цитиран от национална агенция МТИ.

В бъдеще ръководителите на училищните окръзи ще бъдат избирани чрез открити конкурси, заяви Мадяр, добавяйки, че първите ще бъдат обявени на 20 август и „за разлика от предишната практика“ местните кметове ще участват в процеса на подбор. „Новите директори ще бъдат назначавани за пет години“, уточни премиерът.

„Искаме училищните окръзи да се управляват от хора, които печелят доверие чрез своите професионални програми, реални управленски идеи и доказани резултати“, заяви Мадяр. Той добави, че отговорният за поддържането на училищата Център „Клебелсберг“ ще бъде запазен, но „с различна роля“, продължавайки като институция, подкрепяща научните изследвания и образованието. „Администрацията на образованието ще бъде пряко контролирана от министерството“, заяви премиерът.

Премиерът каза, че реформата ще бъде „всъщност много повече от просто поредно институционално пренареждане“.

„Искаме часовете по химия да се водят от учители по химия. Училищата трябва да имат учители за деца със специални образователни потребности, ако е необходимо. Закупуването на един или два лаптопа или проектор не трябва да отнема месеци, тоалетните не трябва да се ремонтират от родителите, а учителите трябва да работят без страх и да преподават в съответствие с професионалните си убеждения“, заяви той.

В новата система „решенията ще се вземат по-близо до училищата, а директорите ще имат ясен мандат и реално пространство за маневриране, докато учителите трябва да имат повече време и енергия да преподават и подкрепят децата и да им помагат да откриват талантите си“, каза той.

Мадяр отбеляза, че в момента има хиляди свободни работни места в образованието, добавяйки, че „ситуацията би била дори по-сериозна, ако няколко хиляди учители не работеха след пенсионна възраст“.

Междувременно, при предишното правителство, „учителите бяха уволнявани само защото се изказаха и защитиха собственото си право, по указание на окръжното ръководство, назначавано без публичен конкурс и с неограничен мандат“, заключи той.

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