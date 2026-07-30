МЕНА: Египетският президент изрази солидарността на Египет с Алжир след опустошителните горски пожари

Президентът на Египет Абдел Фатах ас Сиси проведе вчера телефонен разговор с алжирския си колега Абделмаджид Тебун, като изрази пълната солидарност на Египет с Алжир след опустошителните горски пожари и потвърди ангажимента на двете страни за укрепване на двустранното сътрудничество и регионалната координация, предаде египетската новинарска агенция МЕНА.

Говорителят на египетското президентство Мохамед аш Шенауи съобщи, че Сиси е изразил съболезнования за жертвите на пожарите и е пожелал бързо възстановяване на пострадалите, като е подчертал готовността на Египет да предостави всякаква необходима помощ, за да подпомогне Алжир в справянето с извънредната ситуация.

Египетският президент също така е изтъкнал дълбоките исторически връзки между двете страни и е приветствал засилващата се динамика в двустранното сътрудничество, като е призовал за продължаване на изпълнението на постигнатите договорености и споразумения, особено на резултатите от заседанието на Египетско-алжирската висша съвместна комисия, проведено в Кайро през ноември 2025 г.

От своя страна Тебун е благодарил на Ас Сиси за изразената от Египет солидарност, като е заявил, че тази подкрепа е отражение на дългогодишните връзки между двете държави и техните народи.

Той също така е информирал египетския президент за интензивните усилия на алжирските власти за овладяване на горските пожари и защита на гражданите и имуществото.

Алжирският лидер е похвалил устойчивия напредък в отношенията между Египет и Алжир и е подчертал значителните възможности за разширяване на сътрудничеството в различни сектори чрез използване на потенциала и човешките ресурси на двете страни.

Двамата лидери са обсъдили и редица регионални въпроси от взаимен интерес, като са потвърдили подкрепата си за мирните усилия за разрешаване на кризата, свързана с Иран, и същевременно са отхвърлили всяко посегателство върху сигурността и суверенитета на арабските държави.

Те са се съгласили също така, че е необходимо да бъдат засилени регионалните и международните усилия за предотвратяване на нова мащабна ескалация, както и да бъде задълбочена египетско-алжирската координация и консултациите по регионалните въпроси на фона на настоящите предизвикателства.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МЕНА)