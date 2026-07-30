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Мъж беше признат за виновен по обвинение в тероризъм заради нападението с нож срещу Салман Рушди

Денис Киров
Мъж беше признат за виновен по обвинение в тероризъм заради нападението с нож срещу Салман Рушди
Мъж беше признат за виновен по обвинение в тероризъм заради нападението с нож срещу Салман Рушди
На тази скица в съдебната зала Салман Рушди (вляво) свидетелства във федералния съд по време на процеса за тероризъм срещу Хади Матар, предполагаемия нападател на Рушди, вторият долу вляво, 23 юли 2026 г., Ню Йорк. Снимка: Alexandra Newbould via AP
Ню Йорк,  
30.07.2026 09:00
 (БТА)
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Мъж беше признат за виновен по федерални обвинения в тероризъм заради нападението с нож срещу писателя Салман Рушди през 2022 г., който от десетилетия е обект на смъртна заплаха заради романа си „Сатанински строфи“, предаде Асошиейтед прес.

Съдебните заседатели признаха Хади Матар за виновен по всички обвинения срещу него, включително за извършване на акт на международен тероризъм.

Двадесет и осемгодишният Матар вече изтърпява 25-годишна присъда в щатски затвор в Ню Йорк, след като беше осъден за опит за убийство за нападението, извършено през август 2022 г. на сцената на амфитеатър. Федералната присъда предвижда възможност за доживотен затвор.

Рушди, който се готвел да говори за безопасността на писателите, беше ранен 15 пъти пред шокираната публика. Той получи тежки наранявания и загуби зрението с дясното си око.

/ВБ/

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