Ройтерс: Саудитска Арабия се опитва да създаде международна коалиция за защита на корабоплаването в Червено море

Саудитска Арабия се опитва да създаде международна коалиция за защита на корабоплаването в Червено море от йеменските бунтовници хуси, предаде Ройтерс, като се позова на двама източници, запознати с преговорите.

Консултации се водят с десетки страни, но все още не е ясно кои от тях ще се присъединят към алианса.

В началото на миналата седмица подкрепяните от Иран йеменски бунтовници обявиха, че налагат блокада на свързани със Саудитска Арабия кораби. Тази мярка е в отговор на продължаващата "несправедлива и потисническа обсада на нашия скъп народ от страна на Саудитска Арабия в продължение на почти 12 години, на ограбването на нашите ресурси и налагането на всеобхватна блокада на нашите пристанища и летища по суша, море и въздух", заявиха хусите. Рияд отхвърля тези обвинения.

Оттогава йеменските бунтовници предприеха атаки срещу саудитски кораби в Червено море, а Саудитска арабия нанесе въздушни удари по йеменското пристанище Ходейда.

Военният говорител на хусите Яхия Сария в събота заяви, че бунтовниците са атакували обекти на "Арамко" – най-голямата петролна компания в света, в градовете Янбу и Джизан в Саудитска Арабия.

През блокирания от хусите проток Баб ел Мандеб, който е южния вход към Червено море, преминават около 12% от световната търговия, включително една четвърт от глобалния контейнерен трафик. Преустановяването на саудитския износ на петрол за Азия може да намали глобалните доставки на суров петрол със 7%, отбелязва Ройтерс.