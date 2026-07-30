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В Киев бе обявена въздушна тревога; властите предупреждават за заплаха от удари с балистични ракети

Николай Велев
В Киев бе обявена въздушна тревога; властите предупреждават за заплаха от удари с балистични ракети
В Киев бе обявена въздушна тревога; властите предупреждават за заплаха от удари с балистични ракети
Руски дрон лети над Киев, 16 юни 2026 г. Илюстративна снимка: АП/Евгений Малолетка
Киев ,  
30.07.2026 01:47
 (БТА)
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В Киев бе обявена въздушна тревога, като столичната военна администрация предупреди, че има опасност от удари с балистични ракети, предаде Укринформ.

В украинската столица се чуха няколко мощни взрива.

По-рано тази нощ президентът на Украйна Володимир Зеленски предупреди, че има вероятност в близките часове Русия да предприеме масирана въздушна атака.

„Незабавно се укрийте в най-близките убежища и останете там, докато опасността не премине. Не пренебрегвайте сигналите за тревога!“, пише киевската военна администрация в изявление, публикувано в Телеграм. 

/НВ/

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