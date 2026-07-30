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Най-малко седем 7 пакистански служители по сигурността и 8 терористи загинаха при престрелка на контролно-пропускателен пункт

Николай Велев
Най-малко седем 7 пакистански служители по сигурността и 8 терористи загинаха при престрелка на контролно-пропускателен пункт
Най-малко седем 7 пакистански служители по сигурността и 8 терористи загинаха при престрелка на контролно-пропускателен пункт
Пакистански служители по сигурността патрулират в град Пешавар, столица на провинция Хайбер-Пахтунхва. Снимка: АП/Мохамад Саджад
Пешавар ,  
30.07.2026 01:38
 (БТА)

Най-малко седем пакистански полицаи и осем терористи тази нощ загинаха при престрелка на контролно-пропускателен пункт в северната част на Пакистан, предаде пакистанската телевизия "Гео нюз".

Огънят е избухнал в окръг Хангу в граничещата с Афганистан провинция Хайбер-Пахтунхва, съобщи началникът на местната полиция Тарик Хабиб.

Ранени са били и 22 служители на реда, добави Хабиб, като посочи, че в района е започнала издирвателна операция.

Откакто талибаните завзеха властта в Кабул след изтеглянето на американските сили от Афганистан през 2021 г., Пакистан се изправи пред рязко засилване на дейността на терористични групировки, особено в провинциите Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан. Пакистан обвинява Кабул, че подкрепя пакистанската талибанска терористична организация "Техрик-е-Талибан Пакистан" (ТТП) и поради това многократно предприема удари в общата гранична зона. Кабул отхвърля тези обвинения.

ТТП се смята за отговорна за значителния ръст на убитите в резултат на терористични атаки в Пакистан през последните години.

През февруари тази година пакистанските власти обвиниха Кабул, че продължава да бездейства и предприеха мащабна военна операция.

/НВ/

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