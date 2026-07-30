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Украинските ВВС съобщиха, че са загубили изтребител Ф-16 заради авария; пилотът е катапултирал успешно

Николай Велев
Украинските ВВС съобщиха, че са загубили изтребител Ф-16 заради авария; пилотът е катапултирал успешно
Украинските ВВС съобщиха, че са загубили изтребител Ф-16 заради авария; пилотът е катапултирал успешно
Изтребител Ф-16 на украинските военновъздушни сили по време на полет. Снимка: АП/Ефрем Лукацки
Киев ,  
30.07.2026 00:34
 (БТА)
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Изтребител Ф-16 на украинските военновъздушни сили е претърпял авария при изпълнение на бойна мисия над един от участъците на фронтовата линия, като пилотът е катапултирал успешно, предаде Укринформ, позовавайки се на изявление на украинските ВВС.

„Информираме ви, че на 29 юли 2026 г. е загубена връзка с изтребител Ф-16 от военновъздушните сили на Украйна. Пилотът е изпълнявал бойна мисия за прехващане на въздушни цели на противника... По предварителна информация на борда на самолета е възникнала извънредна ситуация и пилотът е бил принуден да катапултира“, пише в изявлението. 

Пилотът е бил спасен и откаран в болница за преглед, няма жертви или материални щети, съобщиха властите.

Експерти и служители на правоприлагащите органи са изпратени в района на катастрофата, за да установят причините за инцидента.

Украйна получи изтребители Ф-16 от няколко страни членки на НАТО, сред които Нидерландия и Дания.

 

/НВ/

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