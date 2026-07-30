Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху са обсъдили всички възможности за ограничаване Иран, заяви представител на израелското правителство

Американският президент Доналд Тръмп и израелският премиер Бенямин Нетаняху проучиха по време на срещата си в Белия дом всички възможни начини да ограничат иранската ядрена програма - по дипломатически път, чрез оказване на икономически натиск или чрез използването на сила, заяви за Ройтерс висш представител на израелското правителство.

Нетаняху не е казвал на Тръмп, че на този етап Израел би предпочел да се извършват атаки срещу Иранската република, заяви израелският представител след състоялата се във вторник среща между двамата лидери.

Американският президент има три възможности и всички те бяха подробно обсъдени - "споразумение, продължаване на блокадата и икономическия натиск и масирана атака", избори израелският представител, като добави, че Нетаняху е предложил и други идеи.

Тръмп изрази недоволството от Нетаняху преди срещата в Белия дом, като посочи, че в публичното пространство са изтекли подробности за намеренията на израелския лидер да обсъди с него разузнавателна информация за дейностите в иранската планина Куланг. Предполага се, че там има ядрен обект, който Тръмп заплаши да бомбардира.

Представителят на израелското правителство отрече да е имало напрежение по този въпрос и добави, че Тръмп и Нетаняху нямат проблем да споделят разузнавателна информация. Освен това по думите му израелският премиер не е оказвал върху американския президент натиск за засилване на военната кампания срещу Иран. В същото време израелският представител призна, че Тръмп е "старшият партньор", докато Нетаняху е "младшият" в конфликта на съюзниците с Иран.

Според представителят на Израел има признаци, че иранските духовни ръководители са разтревожени от нарастващата инфлация и общественото недоволство, както и че се взема предвид въздействието на конфликта върху световната икономика и петролните пазари.

В сряда бе отчетено едно от най-резките повишения на цените на петрола, откакто на 28 февруари започна американско-израелската война срещу Иран.

Израел този месец не се включи във въздушните удари, които САЩ нанасяха срещу Иран в продължение на две седмици. Техеран отвърна на САЩ с атаки срещу американски военни бази в региона.

Израел разглежда иранската ядрена програма като най-голямата заплаха от страна на Ислямската република и иска да се увери, че е иранците никога няма да придобият ядрено оръжие. Техеран категорично отхвърля твърденията, че се опитва да разработи оръжие за масово унищожение.

САЩ и Саудитска Арабия в сряда атакуваха обекти на подкрепяни от Ислямската република иракски милиции, а Тръмп се зарече да даде суров отговор на иранските удари по американски военни сили в Близкия изток

Иран снощи потвърди, че е атакувал бази на САЩ в Йордания, както и кораби в района на Ормузкия проток. Освен това Ислямската република отхвърли

отправено от Оман предложение за съвместно управление на стратегическия морски път.