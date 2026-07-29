Володимир Зеленски заяви, че Украйна тази нощ вероятно ще бъде подложена на масирана руска атака

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че тази нощ вероятно ще има масирана руска атака срещу Украйна и добави, че безопансотта на сънародниците му зависи от готовността на съюзниците на Киев да предоставят средства за противовъздушна отбрана, предаде Ройтерс.

"Важно е партньорите ни ясно да разберат какво се случва и че защитата на човешки животи зависи пряко от тяхната готовност... да предоставят ракети за противовъздушна отбрана", написа Зеленски в Телеграм. "Това се отнася преди всичко за САЩ и за тези партньори, които разполагат с ракети за системите "Пейтриът" и имат възможност да подкрепят отбраната ни чрез тях", добави украинският лидер.