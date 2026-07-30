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Фаучи, който ръководеше реакцията в САЩ срещу КОВИД-19, се позова на Петата поправка и не отговори на въпроси пред Сената

Симеон Томов
Фаучи, който ръководеше реакцията в САЩ срещу КОВИД-19, се позова на Петата поправка и не отговори на въпроси пред Сената
Фаучи, който ръководеше реакцията в САЩ срещу КОВИД-19, се позова на Петата поправка и не отговори на въпроси пред Сената
Антъни Фаучи, който ръководеще реакцията в САЩ при пандемията от КОВИД-19, се явява пред комисия в Сената на САЩ (29.07.2026 г.). Снимка: АП/ Allison Robbert
Вашингтон ,  
30.07.2026 02:22
 (БТА)

Доктор Антъни Фаучи, който ръководеше в САЩ реакцията срещу пандемията от КОВИД-19, многократно се позова на Петата поправка и отказа да отговори на десетки въпроси от сенатори по време на изслушване пред комисия, оглавявана от републиканците, относно действията му в разгара на пандемията, предаде Асошиейтед прес. 

Това решение, поне засега, предпази Фаучи от това да отговаря на въпроси, които биха могли да доведат до обвинения в лъжесвидетелстване под клетва. Въпреки че в началото на 2025 г. той получи де факто съдебен имунитет от бившия президент от Демократическата партия Джо Байдън, някои републиканци, които от години водят кампания за задържането му, намекнаха, че все пак може да му бъдат повдигнати обвинения за лъжесвидетелстване, извършвано по време на днешното изслушване. 

Дългогодишният здравен специалист, който помогна за ръководенето на националната реакция срещу КОВИД-19, беше призован под клетва от сенатора републиканец Ранд Пол от щата Кентъки, който отдавна поддържа враждебни отношения с Фаучи. 

Сенаторите от Републиканската партия задаваха гневни, а на моменти и подигравателни въпроси, като Фаучи отказа да отговори над 100 пъти, което внесе нова драматичност в задълбочаващите се от години различия между схващанията на двете партии относно произхода и справянето с пандемията. Самият Фаучи се очерта кат фигура, която предизвиква силни противоречия. Той дори получи заплахи за живота си, което го накара да поиска охрана, отбелязва АП. 

Сенатор Пол има "очевидна мания да призовава за моето преследване", каза Фаучи началото на изслушването му. 

"Единственото заключение, до което мога да стигна, е, че единствената причина, поради която ме вика пред тази комисия, е да ме накара да кажа нещо, каквото и да е, което би оправдало многократните му публични обещания, че ще се озова, по неговите думи, цитирам, "зад решетките", край на цитата", каза още Фаучи, като добави, че макар и да му е болно да го направи, той следва съвета на адвоката си, като се позовава на Петата поправка. 

По време на ожесточеното изслушване Пол и други републиканци обвиниха Фаучи, че е излъгал в предишни показания относно произхода на КОВИД-19 - нещо, което дългогодишният имунолог отрече. Демократите определиха изслушването като политически мотивиран опит Фаучи да попадне в капан и похвалиха учения за работата му по време на пандемията. 

Тъй като Фаучи през цялото време отказваше да отговаря на въпроси, Пол доминираше в изслушването, продължило около три часа, като изреди множество обвинения и зададе подробни въпроси. 

"Днес ще бъде кулминацията на 40-годишното злоупотребяване с власт от страна на Антъни Фаучи в Националните институти по здравеопазването (на САЩ)", заяви Пол. "Историята ще съди, но фактите, така както ги познаваме към момента, обрисуват мрачна картина на нечестност, погрешна преценка и в крайна сметка арогантност, каквато светът никога не е виждал", подчерта той. 

Сенаторите от Демократическата партия похвалиха Фаучи и заявиха, че той не заслужава подобно отношение. 

"Това изслушване има за цел да Ви подведе", заяви сенатор Маги Хасан от щата Ню Хемпшир. 

Сенаторът Ранд Пол отдавна твърди, че срещу Фаучи трябва да бъде образувано наказателно производство, тъй като смята, че ученият е бил нечестен в предишни показания пред Конгреса на САЩ. 

В края на изслушването Пол обяви, че следващата седмица комисията ще гласува дали да обяви Фаучи за виновен в неуважение към Конгреса заради отказа му да отговаря на въпроси. Пол не посочи дали ще настоява за препращане на делото за неуважение към Конгреса към федералната прокуратура или за повдигане на друго обвинение. Той също така повдигна въпроса дали де факто съдебния имунитет на Фаучи касае правото му на защита съгласно Петата поправка. 

В навечерието на изслушването Пол публикува над 1000 страници от личния дневник на Фаучи, обхващащи годините на пандемията от коронавирус. Позовавайки се на някои бележки относно ранните опити да се разбере как е възникнал вирусът, Пол заяви в социалните мрежи, че това, което Фаучи "е написал насаме, и това, което е казал пред хората, са две различни истории". 

 

 

/НВ/

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