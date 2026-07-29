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Проиранските въоръжени групировки в Ирак заявиха, че отговорът на американско-саудитските въздушни удари срещу е „неизбежен“

Валерия Динкова
Проиранските въоръжени групировки в Ирак заявиха, че отговорът на американско-саудитските въздушни удари срещу е „неизбежен“
Проиранските въоръжени групировки в Ирак заявиха, че отговорът на американско-саудитските въздушни удари срещу е „неизбежен“
Опечалени хора носят ковчег, покрит с иранското знаме, по време на общо погребение на загинали при въздушни удари по бази на Силите за мобилизация на народа в Ирак, 29 юли 2026 г. (AP Photo/Hadi Mizban)
Багдад,  
29.07.2026 19:51
 (БТА)
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Могъщ проирански съюз на въоръжени групировки в Ирак заяви, че отмъщението за смъртоносната американско-саудитска атака срещу страната е "неизбежно", след като ракета, изстреляна от иракска земя удари Саудитска Арабия, предаде Франс прес.

"Нашият отговор срещу американския враг е неизбежен и може да удари неговите марионетки в Саудитска Арабия", посочи "Ислямска съпротива в Ирак" – мрежа от въоръжени групировки, която пое отговорност за стотици атаки срещу американски съоръжения в региона от началото на войната в Близкия изток. 

 

/ВС/

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