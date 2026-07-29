Проиранските въоръжени групировки в Ирак заявиха, че отговорът на американско-саудитските въздушни удари срещу е „неизбежен“

Могъщ проирански съюз на въоръжени групировки в Ирак заяви, че отмъщението за смъртоносната американско-саудитска атака срещу страната е "неизбежно", след като ракета, изстреляна от иракска земя удари Саудитска Арабия, предаде Франс прес.

"Нашият отговор срещу американския враг е неизбежен и може да удари неговите марионетки в Саудитска Арабия", посочи "Ислямска съпротива в Ирак" – мрежа от въоръжени групировки, която пое отговорност за стотици атаки срещу американски съоръжения в региона от началото на войната в Близкия изток.