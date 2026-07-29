Започна срещата на Зеленски и Туск в Люблин

Започнаха разговорите на украинския президент Володимир Зеленски и полския премиер Доналд Туск в Люблин, предаде Укринформ.

Говорителят на украинския президент Серхий Никифоров каза пред журналисти, че ключовите теми на разговорите включват нормализиране на двустранните отношения, отговаряне на актовете на агресия срещу украинци, сътрудничество в областта на отбраната и координация с европейските партньори след посещението на Зеленски в САЩ.

Според канцеларията на полския премиер са включени и темите за резултатите от последното посещение на украинския президент във Вашингтон и срещата му с американския президент Доналд Тръмп. Очаква се двамата да обсъдят и широк кръг двустранни въпроси, сред които сътрудничество в областта на отбраната и въпроси, свързани с общата и често спорна история на двете страни.

Посещението на Зеленски в Люблин привлече значително внимание от полските медии, които отбелязаха, че това е първата среща между Зеленски и Туск на полска земя след напрежението в украинско-полските отношения се засили заради исторически спорове.

Последното посещение на украинския президент в Полша беше през декември 2025 г.