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Започна срещата на Зеленски и Туск в Люблин

Валерия Динкова
Започна срещата на Зеленски и Туск в Люблин
Започна срещата на Зеленски и Туск в Люблин
Украинският президент Володимир Зеленски се поздравява с полския премиер Доналд Туск в Киев, 10 май 2025 г. (Ludovic Marin, Pool Photo via AP)
Киев,  
29.07.2026 19:46
 (БТА)
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Започнаха разговорите на украинския президент Володимир Зеленски и полския премиер Доналд Туск в Люблин, предаде Укринформ.

Говорителят на украинския президент Серхий Никифоров каза пред журналисти, че ключовите теми на разговорите включват нормализиране на двустранните отношения, отговаряне на актовете на агресия срещу украинци, сътрудничество в областта на отбраната и координация с европейските партньори след посещението на Зеленски в САЩ.

Според канцеларията на полския премиер са включени и темите за резултатите от последното посещение на украинския президент във Вашингтон и срещата му с американския президент Доналд Тръмп. Очаква се двамата да обсъдят и широк кръг двустранни въпроси, сред които сътрудничество в областта на отбраната и въпроси, свързани с общата и често спорна история на двете страни.

Посещението на Зеленски в Люблин привлече значително внимание от полските медии, които отбелязаха, че това е първата среща между Зеленски и Туск на полска земя след напрежението в украинско-полските отношения се засили заради исторически спорове. 

Последното посещение на украинския президент в Полша беше през декември 2025 г.

 

/ВС/

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29.07.2026 14:27

Зеленски ще се срещне днес с полския премиер Доналд Туск в Люблин

Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне днес с премиера Доналд Туск в Люблин, Източна Полша, предаде Укринформ, като се позова на публикация на канцеларията на полския министър-председател в социалната платформа Екс.

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