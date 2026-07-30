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Саудитска Арабия екзекутира петима етиопци по обвинения, свързани с наркотици, съобщи "Хюман Райтс Уоч"

Симеон Томов
Саудитска Арабия екзекутира петима етиопци по обвинения, свързани с наркотици, съобщи "Хюман Райтс Уоч"
Саудитска Арабия екзекутира петима етиопци по обвинения, свързани с наркотици, съобщи "Хюман Райтс Уоч"
Саудитска Арабия - знаме. Снимка: БТА
Адис Абеба ,  
30.07.2026 01:00
 (БТА)

Петима етиопци бяха екзекутирани в Саудитска Арабия тази седмица по обвинения, свързани с наркотици, след съдебен процес, при който според организацията за защита на правата на човека "Хюман Райтс Уоч" не е бил спазен принципът на правото на справедлив процес и който е продължил само няколко минути и то без участието на преводач, предаде Асошиейтед прес. 

Правозащитната организация съобщи, че най-малко 79 етиопци са изложени на непосредствена опасност от екзекуция по подобни обвинения. "Хюман Райтс Уоч" се позова на базираната в Берлин "Европейска саудитска организация за правата на човека", според която през тази година са били екзекутирани най-малко 116 души. 

"Хюман Райтс Уоч" посочи, че петимата етиопци са били обвинени в притежание на хашиш, вид канабис. 

"Саудитските власти екзекутират маргинализирани етиопски мигранти след съдебни заседания, които понякога траят едва няколко минути, без присъствието на адвокат или преводач", заяви Джоуи Ший, старши изследовател по въпросите на Саудитска Арабия в "Хюман Райтс Уоч". Много етиопци емигрират в страните от Залива в търсене на работа. 

"Десетки уязвими мигранти продължават да са изложени на риск от предстояща екзекуция след съдебни процеси, които едва ли могат да се нарекат такива, в система, която третира живота им като нещо, с което може да се разполага", добави тя. 

От Саудитска Арабия не последва незабавен коментар в отговор на доклада. 

Саудитска Арабия е една от няколкото държави в Близкия изток, в това число Иран, Кувейт и Обединените арабски емирства, които могат да налагат смъртно наказание за престъпления, свързани с наркотици. Кралството остава сред държавите с най-голям брой екзекуции в света, след Китай и Иран. 

/НВ/

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