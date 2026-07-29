Азербайджански съд потвърди присъдата от десет години затвор за шпионаж на французина Мартен Райън

Азербайджански съдия потвърди присъдата от десет години затвор на французина Мартен Райън за "шпионаж" – дело, започнало на фона на напрежение между Париж и Баку, съобщи Апелативният съд за Франс прес.

Процесът срещу бизнесмена, който беше живял в продължение на четири години в Азербайджан, преди да бъде арестуван през декември 2023 г., започна в началото на януари 2025 г.

На 16 март Мартен Райън беше признат за виновен за шпионаж в полза на Париж – обвинение, което Франция отрече.

Той беше съден заедно с предполагаемия си съучастник Азад Мамедли – азербайджански гражданин, който беше обвинен в "държавна измяна" и беше осъден на 12 години затвор.

Присъдата беше обжалвана.

Според прокуратурата Мартен Райън е бил нает от членове на френската Главна дирекция за външна сигурност, които са работили във френското посолство в Баку. Впоследствие тези лица бяха експулсирани.

Предполага се, че му е било наредено по-специално да събира информация за отношенията на Азербайджан с Турция, Иран, Пакистан, Алжир и Сомалия, както и да снима оръжия, доставяни на Баку от Пакистан и да събира информация за компании, свързани с Русия и Китай.

Отношенията между Франция и Азербайджан са обтегнати след като Баку през септември 2023 г. превзе тогава населената предимно с арменци територия Карабах, което доведе до разселването на над 100 000 жители. По онова време Баку критикуваше Париж за подкрепата му за Армения.