Подробно търсене

Азербайджански съд потвърди присъдата от десет години затвор за шпионаж на французина Мартен Райън

Валерия Динкова
Азербайджански съд потвърди присъдата от десет години затвор за шпионаж на французина Мартен Райън
Азербайджански съд потвърди присъдата от десет години затвор за шпионаж на французина Мартен Райън
БТА, Азербайджан - държава - флаг знаме карта
Баку,  
29.07.2026 19:30
 (БТА)

Азербайджански съдия потвърди присъдата от десет години затвор на французина Мартен Райън за "шпионаж" – дело, започнало на фона на напрежение между Париж и Баку, съобщи Апелативният съд за Франс прес.

Процесът срещу бизнесмена, който беше живял в продължение на четири години в Азербайджан, преди да бъде арестуван през декември 2023 г., започна в началото на януари 2025 г.

На 16 март Мартен Райън беше признат за виновен за шпионаж в полза на Париж – обвинение, което Франция отрече.

Той беше съден заедно с предполагаемия си съучастник Азад Мамедли – азербайджански гражданин, който беше обвинен в "държавна измяна" и беше осъден на 12 години затвор.

Присъдата беше обжалвана.

Според прокуратурата Мартен Райън е бил нает от членове на френската Главна дирекция за външна сигурност, които са работили във френското посолство в Баку. Впоследствие тези лица бяха експулсирани.

Предполага се, че му е било наредено по-специално да събира информация за отношенията на Азербайджан с Турция, Иран, Пакистан, Алжир и Сомалия, както и да снима оръжия, доставяни на Баку от Пакистан и да събира информация за компании, свързани с Русия и Китай. 

Отношенията между Франция и Азербайджан са обтегнати след като Баку през септември 2023 г. превзе тогава населената предимно с арменци територия Карабах, което доведе до разселването на над 100 000 жители. По онова време Баку критикуваше Париж за подкрепата му за Армения.  

 

/ВС/

Свързани новини

16.03.2026 14:42

Азербайджански съд осъди френски гражданин на 10 години затвор по обвинения за шпионаж в полза на Франция

Съд в Азербайджан днес осъди френски гражданин на 10 години затвор, след като го призна за виновен в шпионаж в полза на Париж - обвинение, по което той частично призна вината си, предадоха Ройтерс и РИА Новости. Азербайджан беше обвинил мъжа - 

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:29 на 29.07.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация