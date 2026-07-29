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Белга: Еврейска организация заведе дело срещу националната железопътна компания на Белгия заради депортации през Втората световна война

Александър Евстатиев
Белга: Еврейска организация заведе дело срещу националната железопътна компания на Белгия заради депортации през Втората световна война
Белга: Еврейска организация заведе дело срещу националната железопътна компания на Белгия заради депортации през Втората световна война
Снимка: Белга
Брюксел,  
29.07.2026 23:08
 (БТА)

Еврейската организация „Нико Гюнцбург“ заведе дело срещу националната железопътна компания на Белгия (SNCB) и белгийската държава. Организацията иска обезщетение и признание за вина за депортациите по време на Втората световна война, предаде белгийската новинарска агенция Белга.

Става въпрос за 28 конвоя, тръгвали от казармите в град Мехелен между август 1942 г. и юли 1944 г. Почти всички тези влакове са отишли ​​директно до концентрационния лагер „Аушвиц“ в Полша. Във вагоните е имало предимно евреи, общо около 25 000, както и няколкостотин роми и синти. След края на Втората световна война оцелелите са малко над над хиляда.

По това време на железопътната компания е било платено, за да сътрудничи с германския окупатор, както разкрива изследване на историка Нико Ваутерс. Тъй като белгийската държава е акционер в SNCB, срещу правителството също е заведено дело.

Вече са проведени разговори с представители на компанията и с правителството, но засега те не са дали резултати. Ако белгийската държава и SNCB са склонни да обсъдят обезщетението, процесът може да бъде отложен, отбелязва Белга.  

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и Белга) 

/НВ/

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