Украйна съобщи, че е ударила руска петролна рафинерия в Рязан

Украйна нанесе удари по няколко цели в Русия, заяви президентът Володимир Зеленски. Той определи мишените като "обекти, които работят за поддържането и продължаването на войната", предаде Ройтерс.

Според Зеленски са били ударени логистичен център в град Рязан, петролна рафинерия в Пермска област, както и експортен терминал и военно предприятие в Ростовска област. Нанесен е и удар по обект в окупирания от Русия Кримски полуостров, където са базирани високоскоростните катери на руския Черноморски флот.

По-рано украинският Генерален щаб съобщи, че през нощта е бил нанесен удар по петролна рафинерия в Рязан. В съобщението, публикувано в Телеграм, се казва, че е отчетен удар по целта, който е довел до пожар.

Двама души са загинали при нощна атака на украинските сили срещу Кримския полуостров, а други петима са ранени, съобщи в Телеграм назначеният от Москва ръководител на полуострова Сергей Аксьонов, цитиран от ТАСС.

"В резултат на поредната нощна атака на врага срещу Република Крим, за съжаление, загинаха двама души, а още петима бяха ранени", написа той.

Аксьонов изрази съболезнования на близките на загиналите и пожела бързо възстановяване на пострадалите, като добави, че властите ще окажат цялата необходима помощ и подкрепа.

Прокуратурата на Крим съобщи от своя страна в Телеграм, че "по разпореждане на изпълняващия длъжността прокурор на Крим Дмитрий Егоров е осигурено взаимодействие с всички ведомства за бързо отстраняване на последиците от случилото се".

Руският регионален оперативен щаб на Белгородска област съобщи още, че Въоръжените сили на Украйна са атакували търговски обект в Белгород, 15-годишен жител е бил ранен от осколки. Пострадалият се транспортира към областната детска болница, според руския регионален оперативен щаб.

"15-годишно момче с осколъчни рани в рамото и мишницата се транспортира от екип на спешна помощ към областната детска клиника" според същия източник.

В резултат на нападението са повредени навес и автомобил.